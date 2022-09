5 Gründe, warum eure Grafikkarte viel weniger Leistung bringt als sie sollte

Was kann man dagegen tun? Wenn eure übrige Hardware zu schwach ist, dann müsst ihr euch langfristig überlegen, ob ihr nicht auch die übrige Hardware wie Prozessor, Arbeitsspeicher und Co upgraden wollt. Ansonsten werdet ihr das Problem nicht ohne Weiteres los.

Andere Hardware kann ebenfalls die Performance eurer Grafikkarte beeinträchtigen. Läuft der Prozessor bei 100 % Auslastung, die Grafikkarte langweilt sich jedoch bei 10 % Auslastung, ist das ein guter Indikator dafür. In der Fachsprache nennt man das „Bottleneck:“ In diesem Fall ist dann der Prozessor der Flaschenhals, weil er einfach nicht genügend Leistung erbringen kann, um mit der Grafikkarte mitzuhalten.

Zockt ihr jedoch in sehr hohen Auflösungen (WQHD, 4K) oder VR-Spiele, dann wird der Speicher besonders stark ausgereizt. Eure Grafikkarte kann noch so schnell sein: wenn der Videospeicher voll ist, dann gibt es etwa unschöne Texturnachladefehler.

Was ist das Problem? In eurer Grafikkarte ist sogenannter Videospeicher (VRAM) verbaut. Dieser Speicher ist besonders schnell. Die meisten modernen Spiele verwenden diesen Videospeicher, um Daten wie etwa Texturen zu speichern, damit ihr schnell darauf zugreifen könnt.

Was kann man dagegen tun? Tipps, wie ihr euren Gaming-PC und damit auch die Grafikkarte kühl haltet, findet ihr in unserem Guide hier auf MeinMMO:

Was ist das Problem? Grafikkarten und Prozessoren produzieren Wärme, wenn sie arbeiten. Unter Last beginnen sich dann die Lüfter zu drehen und drücken die Wärme aus eurem Computer, damit die Grafikkarte auch unter Last nicht zu heiß wird.

Ihr habt euch eine neue Grafikkarte von AMD oder Nvidia gekauft, die neue GPU ist aber nicht so schnell wie erwartet? MeinMMO stellt euch Gründe vor, was dahinter stecken könnte.

