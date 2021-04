Einer der größten YouTuber zu Pokémon GO sagt: „Eier sind Betrug“

Der amerikanische YouTuber Nicholas “Trainer Tips” Oyzon äußert ganz offen Kritik an Pokémon GO. Er sagt “Eier sind Betrug” und beschwert sich über die Exklusivität der Pokémon.

Das ist passiert: Trainer Tips hat am 9. April ein Video mit dem Namen “Pokémon GO Eier sind Betrug” hochgeladen. Dabei spricht er 20 Minuten lang über die Probleme, die er mit den Eiern im Spiel hat. Dabei fällt immer wieder der Vergleich mit Lootboxen. Diesen Vergleich haben bereits viele Trainer vor ihm gezogen.

Für Trainer Tips ist vor allem die Exklusivität mancher Pokémon in den Eiern ein Problem, weshalb er selbst kaum noch Eier ausbrütet.

Wer genau ist Trainer Tips? Der amerikanische YouTuber ist seit Release von Pokémon GO einer der größten Stimmen auf YouTube zum Spiel. Aktuell steht er bei 972.000 Abonnenten und gehört damit zur



Trainer Tips gibt in seinen Videos meist Tipps zum Spiel und zeigt dabei Gameplay aus seinem kalifornischen Alltag. Er analysiert die Dinge und geht es dabei meist etwas langsamer und sorgfältiger an.

Eier waren früher nützlich – jetzt nur noch enttäuschend

Das ist das Video: Falls ihr euch das Video von Trainer Tips in voller Länge anschauen wollt, binden wir es hier für euch ein:

Welches Problem hat Trainer Tips mit Eiern? Für den YouTuber geht es vor allem um die Exklusivität. So gibt es zahlreiche Pokémon, die es nur durch das Ausbrüten von Eiern gibt. Den Anfang machten hier die Baby-Pokémon, danach folgten beispielsweise die Alola-Formen und mittlerweile gibt es sogar ganz normale Pokémon exklusiv nur in Eiern – hier nennt er die 3 Gen-5-Pokémon, die es nur in 12-km-Eiern gibt.

Der neue Höhepunkt ist ein Event-Wonneira, was verdammt selten und exklusiv in Eiern erscheint.

Trainer Tips meint dazu, dass die Exklusivität in den Eiern den Antrieb vergrößert die besonderen Eier auszubrüten. Bekommt man dann eines der gewünschten Monster, dann ist das ein ähnliches Gefühl, wie wenn man einen Treffer in einer anderen Lootbox landet.

Hierzu sagt Trainer Tips: “Wenn du Inkubatoren kaufst, bezahlst du für eine Chance, dass du etwas bekommst, was du willst und die Chancen darauf sind gering. Wenn es passiert, fühlt es sich gut an in deinem Gehirn und du willst mehr.”

Genau hier fällt auch der Vergleich mit Lootboxen. Sie funktionieren ganz ähnlich, weshalb es auch viele Einschränkungen darüber gibt. Trainer Tips meint, dass das vor allem für Kinder gefährlich ist, die auch Pokémon GO spielen.

Was will Trainer Tips damit erreichen? Der YouTuber meint im Video zu seinen Zuschauern, dass sie über ihr Verhalten beim Ausbrüten von Eiern nachdenken sollen. Ist es wirklich das Geld wert, was man selbst investiert? Braucht man wirklich alle Pokémon aus den Eiern?

Er selbst hat für sich beschlossen, dass er keine Eier mehr mit gekauften Inkubatoren ausbrütet. Er sagt, dass es das einfach nicht mehr wert sei. Die Chance auf ein besonderes Pokémon, was im besten Fall noch Shiny sein soll, ist für ihn einfach zu gering.

Sind die Eier tatsächlich ein Problem in Pokémon GO? Die Kritik von Trainer Tips ist berechtigt. Der Vergleich mit Lootboxen ist naheliegend und zahlreiche Trainer haben ihn bereits gezogen. Niantic reagierte bereits auf die Kritik und führte zumindest ein System ein, wo man grob die Chancen der Pokémon erkennen kann.

Schlussendlich muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, dass Eier nicht zwingend nötig sind. Trainer Tips betonte selbst, dass er keine Eier mehr mit gekauften Inkubatoren ausbrütet. Es gibt einen unendlichen Inkubator, den man immer wieder aufs Neue nutzen kann. Dazu kommt, dass man auch ohne das Brüten von Eiern an starke Pokémon kommt. Durch das Ausbrüten verschafft man sich also nicht grundsätzlich einen großen Vorteil im Spiel.

Wie seht ihr die Eier? Und kauft ihr euch noch regelmäßig Inkubatoren?

