Cheaten in Pokémon GO – Ist das echt so schlimm?

Wer in Pokémon GO schummelt, profitiert von einigen Vorteilen. Doch ist das Cheaten wirklich so schlimm? Denn immerhin gibt es keinen richtigen PvP-Modus, wo man übermäßig stark sein kann.

So kann man in Pokémon GO schummeln: Die Schummler in Pokémon GO heißen Spoofer. Sie manipulieren ihr GPS, sodass sie mit ihrem Charakter überall auf der Welt umherlaufen, während sie selbst Zuhause auf dem Sofa liegen können.

Ganz grundsätzlich schadet man damit keinem anderen Spieler. Nur weil man selbst irgendwo anders auf der Welt seine Monster fängt, hat ein Mitspieler keinen Schaden. Ist Cheaten also harmlos? Wir erklären die Vorteile, die ein Cheater hat und wollen eure Meinung hören.

Cheater in Pokémon GO – Diese Vorteile haben Schummler

Was kann man durch Cheaten erreichen? Grundsätzlich kann man sich als Schummler zahlreiche Vorteile erspielen:

Durch Maps sieht man, wo auf der Welt gerade seltene Pokémon mit guten IV auftauchen – die kann man problemlos jagen

Cheater können unendlich Raids machen, wenn sie genügend Raid-Pässe investieren. Dafür gibt es spezielle Cheater-Foren, wo man sich von Arena zu Arena spooft – ähnliche Freiheiten haben faire Spieler allerdings mittlerweile auch durch Fern-Raids

Als Cheater ist man deutlich schneller unterwegs, weil man quasi von Ort zu Ort springen kann – Faire Spieler müssen hingegen immer laufen

Wie geht Niantic gegen Cheater vor? Die Entwickler gehen immer wieder gegen Cheater vor. So



Dennoch ist das Schummeln in Pokémon GO verhältnismäßig leicht. Wenn man als Spieler einen Schummler meldet, reagiert Niantic meist gar nicht. Die Entwickler gehen immer wieder gegen Cheater vor. So berichten sie immer wieder davon, dass sie tausende Schummler gesperrt haben . Außerdem hatten sie vor Gericht eine Klage gegen einen Cheat-Anbieter gewonnen Dennoch ist das Schummeln in Pokémon GO verhältnismäßig leicht. Wenn man als Spieler einen Schummler meldet, reagiert Niantic meist gar nicht.

Wo haben faire Spieler durch Schummler jetzt Nachteile? Es gibt nur wenige Punkte in Pokémon GO, wo Spieler direkt miteinander konkurrieren. Ein Fall sind beispielsweise die Arenen. Wenn man die einnehmen will, muss man andere Spieler vom anderen Team aus der Arena kicken. Dadurch entstehen oftmals echte Kämpfe um Arenen mit Cheatern. So nimmt ein fairer Spieler eine Arena ein und ist auf dem Weg zur nächsten. Im gleichen Atemzug hat der Cheater schon die erste Arena wieder eingenommen und springt blitzschnell zur 2. Arena.

Es gibt in diversen Foren immer wieder Berichte, dass Spoofer ganze Städte terrorisieren. Sie halten einfach alle Arenen in der Stadt und wenn ein fairer Spieler eine davon einnimmt, wird es wenige Minuten später wieder rausgeschmissen.

Ein weiteres Aufeinandertreffen von Spielern gibt es im PvP-Modus. Da tritt man zufällig gegen andere Spieler auf der gesamten Welt an. Wenn man als fairer Spieler Pech hat, dann trifft man auf einen Cheater, der sich das perfekte Team erschummelt hat und einem selbst keinerlei Chance lässt.

Vor allem durch die Einführung von Level 50 wurde der Vorteil von Cheatern größer. Einige gute Pokémon der PvP-Liga sind in Pokémon GO verdammt selten. Wenn man sie nun auf Level 50 levelt, sind sie noch stärker und würden das gleiche Monster auf Level 40 besiegen. Als fairer Spieler hat man es schwer an die Xl-Bonbons der seltenen Monster zu kommen, damit man sich auf Level 50 pushen kann. Als Cheater springt man von Pokémon zu Pokémon und kommt ganz schnell an die nötigen XL-Bonbons. Im Kampf gewinnt dann der Spieler, der das Monster auf Level 50 besitzt.

Das muss man festhalten: Nur in wenigen Situationen beeinflussen Cheater auch faire Spieler negativ. In Raids kämpft man zusammen, sodass faire Spieler nicht benachteiligt werden. Beim Fangen von Pokémon ist jeder Trainer auf sich selbst gestellt – da spielen andere Trainer keine Rolle.

Wer also nicht gerne im PvP kämpft und problemlos an seine Münzen durch Arenakämpfe kommt, der dürfte nur selten ein Nachteil gegenüber Cheatern haben.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie steht ihr zu Schummlern in Pokémon GO? Sollte da Niantic härter vorgehen oder seht ihr kein Problem damit, weil die Cheater euch nicht beeinflussen? Stimmt in unserer Umfrage ab, aber bedenkt, dass ihr nur eine Stimme habt:

Schreibt uns eure ausführliche Meinung zu Cheatern gerne in die Kommentare und diskutiert mit anderen Trainern!

Wir von MeinMMO haben mit einem Schummler gesprochen, der eine ganz eigene Sicht auf das Cheaten hat. Er meint, dass er dadurch vor allem Mitspielern hilft:

Warum schummelt man bei Pokémon GO? Wir fragen einen Cheater