Was sagt ihr zu den genannten Punkten? Stimmt ihr denen zu oder haltet ihr das ebenfalls für Schwachsinn? Schreibt es uns in die Kommentare. Die Affinität zum Internet gibt der Gen Z sogar Vorteile bei der Jobsuche: Gen Z nutzt clevere Methode, die bei der Jobsuche helfen kann – Boomer sollten das viel häufiger tun

Was man aus den Punkten vor allem herauslesen kann, dass die Gen Z arbeiten möchte, aber eben mit anderen Konditionen und Wünschen als vorherige Generationen. Arbeit sei nicht mehr der einzige Fokus im Leben, sondern eine Balance zwischen all den wichtigen Themen des Lebens.

Was ist die Generation Z? Je nach Definition ordnet man Leute, die zwischen 1997 und 2012 geboren worden sind, der Generation Z zu. Die Gen Z hat dabei oft den Ruf, faul zu sein und gar nicht richtig arbeiten zu wollen. Viele erfolgreiche Leute wie Jamie Dimon, ein Wirtschaftsmanager, erklärte dem Wirtschaftsmagazin Businessinsider , Millenials und Gen Z würden weniger arbeiten und dafür länger leben als andere Generationen. Ein Beispiel wäre das Job Ghosting, was bei der Gen Z ein beliebter Trend zu sein scheint.

