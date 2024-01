Wer seinen Gaming-PC aufrüsten möchte, sollte unbedingt noch ein paar Tage auf AMD und Nvidia warten

Ihr wollt ein Upgrade für euren Gaming-PC kaufen? Dann wartet noch ein paar Tage, denn dann könnt ihr teilweise richtig Geld bei Hardware sparen.

Upgrades für einen Gaming-PC können je nach Produkt richtig teuer werden. Solltet ihr jetzt überlegen, mit eurem Weihnachtsgeld neue Komponenten zu kaufen, dann solltet ihr noch ein paar Tage warten. Denn es wurden nicht nur neue Grafikkarten vorgestellt, sondern in den nächsten Tagen sollen die Preise teilweise kräftig sinken.

AMD kündigt „Aktionspreise“ an, Nvidia neue Grafikkarten für Spieler

Wie sieht es bei AMD aus? AMD hat neue Aktionspreise für seine aktuellen Grafikkarten der 7000er-Reihe vorgestellt. Wie stark die Preise sinken sollen, ist noch nicht bekannt. Viele mutmaßen, dass man bei einem Kauf zwischen 50 und 100 Euro sparen könne.

Bis die neuen Preise jedoch bei interessierten Käufern eintreffen, dürfte es noch ein paar Tage dauern. Denn AMDs Aktion muss erst bei den Händlern ankommen, die dann ihre Preise entsprechend anpassen sollten. Es ist daher durchaus möglich, dass ihr bereits nächste Woche für eine RX 7900 XT nur noch 700 Euro zahlt: Aktuell liegen die Preise zwischen 760 und 810 Euro. Die 7900 XTX unterschreitet bereits seit einigen Wochen immer wieder die 1.000-Euro-Marke.

AMD stellte außerdem auf der CES 2024 eine neue Grafikkarte vor, die viele Spielerwünsche erfüllen könnte. Hier halten wir es jedoch für unwahrscheinlich, dass die Preise für 7600XT beim Release niedriger werden als die UVP.

Was ist mit Nvidia? Von Nvidia kommen in den nächsten Wochen voraussichtlich verschiedene Super-Varianten der aktuellen 4000er-Karten. Bisher liefern die neuen Super-Modelle etwas mehr Performance für den gleichen Preis wie die Karten ohne Super. Schaut euch dafür etwa den Test zur RTX 4070 Super bei GameStar Tech mit den entsprechenden Benchmarks an.

Für interessierte Käufer bedeutet das aber auch, dass es sich lohnen könnte, auf den Release der neuen Karten zu warten. Denn wer sich jetzt eine RTX 4080 kauft, könnte in ein paar Wochen für den gleichen Preis auch eine RTX 4080 Super bekommen – wenn die Verkäufer nicht andere Preise diktieren. Immerhin sind die Zeiten vorbei, wo Scalper Grafikkarten für tausende Euro auf eBay verkauften.

Obendrein ist es durchaus wahrscheinlich, dass Händler die alten GPUs ohne Super günstiger abverkaufen.

Spieler, die sich in den nächsten Wochen ein Upgrade leisten wollen, dürften daher in jeder Hinsicht profitieren. Egal, ob ihr nun zu AMD oder zu Nvidia greifen möchtet. Geduld könnte sich in den nächsten Tagen durchaus lohnen.

