Inklusion im Gaming: Erstmalige Preisverleihung der “Gaming ohne Grenzen”-Awards im Rahmen der gamescom 2023

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Li...

Welche Firmen und Organisationen ihr neben congstar und “Gaming ohne Grenzen” auf der gamescom 2023 erwarten könnt, lest ihr in unserer News:

Die Auszeichnungen werden an Spiele, Personen, Projekte, Produkte und Personen vergeben, die sich in den jeweiligen Kategorien unter anderem für ihre Leistung und Repräsentation im Punkte Inklusion hervorgetan haben.

Worum geht es? Im Rahmen der diesjährigen gamescom könnt ihr am Messestand des Mobilfunkanbieters congstar in Halle 9.1 der ersten Preisverleihung der “Gaming ohne Grenzen”-Awards beiwohnen. Am 23. August um 15:00 Uhr werden die Gewinner bekannt gegeben.

