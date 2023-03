Gamer kauft neue SSD, findet überrascht 800 GB an Daten, die angeblich mehrere Tausend Euro wert sind

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

„Wenn der vorherige Käufer das Gerät nur geprüft hat, bleibt es neu“, erklärt etwa die Juristin Helga Zander-Hayat von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (via test.de ). In einem solchen Fall kann etwa die Verpackung eingedrückt oder beschädigt sein. Als Kunde könnt ihr dagegen erst einmal wenig unternehmen.

Einige erklären, dass allein Software wie Superior Drummer und Kontakt jeweils 400 Euro wert seien. So schreibt jemand (via reddit.com ):

Ein Gamer hat sich jetzt eine neue externe SSD für sein Gaming-System gekauft. Doch so neu ist die gar nicht. Denn als er das Modell an seinen PC anschließt, findet er auf dem Gerät 800 GB Daten des Vorbesitzers (via reddit.com ). Darunter Programme, die mehrere tausende Euro wert sind.

