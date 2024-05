Spielerin zockt 6 bis 12 Stunden am Tag, warnt Spieler von Destiny 2: „Seid nicht wie ich“

Ein Spieler sagt, er war früher ein Top-500-Spieler in Overwatch. Nach 18 Monaten Pause und täglichen Übungen fühle er sich nun besser, aber er sei „nie wieder ganz derselbe geworden.“ Wenn er zwei Stunden zocke, brauche er Tage an Erholung. Er habe sich auch die Augen durch exzessives Zocken kaputt gemacht.

Eine Spielerin von Destiny 2 warnt andere Gamer: Sie habe Jahre lang jeden Tag 6 bis 12 Stunden Games auf dem PC gezockt. Das war für sie das Größte. Aber sie hat sich damit ihr Hobby und ihre Gesundheit ruiniert und wird das Rennen um den World First im neuen Raid in Destiny 2: The Final Shape verpassen. Sie warnt Spieler, es ihr nicht gleichzutun, sondern besser auf sich zu achten.

