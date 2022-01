Fortnite: Habt ihr die versteckte Waffe im neuen Pizza-Trailer gesehen?

Epic Games hat zu Fortnite einen neuen Trailer rausgebracht. Dabei lag der Fokus auf dem neuen Pizza-Item, welches seit dem 25. Januar im Spiel ist. Jedoch wurde auch eine neue Waffe entdeckt, die nur bei genauerem Hinsehen erspäht werden konnte. Habt ihr sie auch gesehen?

Was ist das für eine Waffe? Im Trailer gab es eine wilde Schießerei in Tilted Towers. Dort nutze ein noch unbekannter Skin eine Maschinenpistole, die aussieht wie eine Uzi. Es handelt sich aber hierbei nicht um die bekannte Uzi mit Flammentarnung.

Die im Pizza-Trailer gezeigte Waffe ist größer, jedoch unterscheidet sie sich von der Funktionsweise in keinster Weise von den bekannten Maschinenpistolen. Das plötzliche Erscheinen im Trailer könnte bedeuten, dass ihr bald Bekanntschaft mit ihr machen werdet.

Was kann die Waffe? Die Waffe ist nach dem Trailer zu Urteilen schnell feuernd und besitzt vom Aussehen her ein großes Magazin. Wie sie jedoch im Spiel ist und ob sie sich lohnt, wissen wir bislang noch nicht.

Epic versteckt oft neue Items in ihren Trailern

Die Trailer von Epic Games verstecken oft Anspielungen von Items oder Skins, die bis dato noch nicht bekannt waren. Damit teasern sie Inhalte an, die möglicherweise in der laufenden Season dazukommen könnten.

Falls ihr den Trailer nicht ausgiebig konsumiert habt, schaut genau hin, ihr werdet mehr entdecken als ihr glaubt:

Wurde auch was anderes entdeckt? Die neue Waffe wurde von einem unbekannten Skin benutzt. Dieser sieht aus wie Raven und gehört wahrscheinlich auch zu seinem Kult. Shiina, ein bekannter Leaker für Fortnite, hatte schon seit dem Update 19.10 veröffentlicht, dass uns ein neues Skin-Paket erwarten wird.

Wann jedoch dieses Paket erscheint, ist genauso unbekannt wie das Erscheinungsdatum der neuen Waffe.

Was hat Epic in der Vergangenheit schon versteckt? In Chapter 2 Season 8 wurden in Trailern auch neue und unbekannte Waffen entdeckt, wie die doppelte Armbrust oder die riesigen Würfelmonster. Dadurch haben viele Spieler die Chance, schon vorab herauszufinden, welche Inhalte sie in der laufenden Season erwarten können.

Zusätzlich steigt dadurch die Spannung, da Fortnite oft mit Phasen begleitet wird, in der eine Contententdürre herrscht.

Dennoch solltet ihr abwartet, was Epic vorhat. Meist können sich Pläne ändern und Waffen oder Skins erscheinen erst zu einem späteren Zeitpunkt als vorher angenommen.

Was haltet ihr von solchen versteckten Inhalten, die Epic absichtlich in seine Videos einbindet? Findet ihr sie interessant und steigern sie eure Lust Fortnite weiterhin exzessiv zu zocken? Lasst uns wissen, was ihr davon haltet!