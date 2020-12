Ihr könnt in Fortnite eine PS5 gewinnen, aber dafür müsst ihr richtig gut sein

Eine PlayStation 5 zu bekommen ist gar nicht mal so einfach. Dementsprechend dürfte der erste Preis im kommenden Fortnite-Turnier ziemlich begehrt sein.

Das ist das Ding mit der PS5: Wer die Gaming-Welt in den letzten Wochen etwas beobachtet hat, dürfte ziemlich schnell mitbekommen haben: Eine der Next-Gen-Konsolen zu kriegen ist ziemlich schwierig.

Ihr wollt unbedingt trotzdem eine? Dann ist das kommende Fortnite-Turnier vielleicht einen Versuch wert. Aber, das sei vorweggesagt: Dort die PS5 abzustauben dürfte auch ziemlich schwierig sein.

Die PlayStation 5 ist kaum zu bekommen

So läuft das Turnier um die PS5 in Fortnite

Was ist das für ein Turnier? In Fortnite wurde der „Fortnite Generations Cup“ ausgerufen. Der läuft am 18. Dezember in insgesamt 7 Regionen auf der ganzen Welt. In Europa findet das Turnier zwischen 18:00 und 21:00 Uhr statt.

Wer kann mitmachen? Das Turnier läuft nicht auf allen Plattformen, sondern nur auf den PlayStation-Varianten – also auf der PS4 und auch der PS5.

Eine weitere Einschränkung: Teilnehmen können alle Spieler, die bereits Level 30 erreicht und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv haben. Mehr zu dem Turnier findet ihr auf der Webseite von Epic Games.

PS4-Spieler können versuchen, sich ein Upgrade zu erspielen und PS5-Inhaber bekommen eine zweite Konsole. Eine PS5 wäre ein brauchbares Weihnachtsgeschenk oder könnte teuer weiterverkauft werden.

So gewinnt man: In jeder der Regionen gibt es eine PS5 als Hauptpreis zu gewinnen. Das heißt: Man muss hierzulande europaweit die meisten Punkte abstauben, um sich die Konsole zu sichern. Wer die bekommen will, wird also eine ganze Menge an Konkurrenz hinter sich lassen müssen.

Für die Plätze bis 2.400 gibt es zumindest noch kosmetische Gegenstände in Form eines neuen Outfits und Rücken-Accessoires zu gewinnen.

Wenn Fortnite so gar nichts für euch ist, ihr aber trotzdem eine PS5 wollt, solltet ihr vielleicht diese Händler beobachten.