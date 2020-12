Ihr wollt noch 2020 eine PS5 kaufen? Dann passt auf diese Händler auf

Zum Ende des Jahres 2020 hat Sony nochmal Nachschub für die PlayStation 5 angekündigt, es soll eine weitere Bestell-Welle folgen. Und Gerüchten zufolge könnte diese 4. Welle noch diese Woche starten. Wir zeigen euch, auf welche Händler ihr verstärkt achten solltet, wenn ihr dieses Jahr noch eine PS5 kaufen wollt.

So steht’s aktuell um die Verfügbarkeit der PS5: Die PlayStation 5 konnte in nunmehr 3 Wellen (vor-)bestellt werden und war jedes Mal schnell vergriffen. Am 3. Dezember gab es zudem eine weitere Verkaufsaktion, die als eine Art Zwischenwelle oder Welle 3.5 bezeichnet wird, bei der dann einige Händler ein sehr knappes Kontingent neuer Bestellungen annahmen.

Seitdem ist die PS5 wieder komplett ausverkauft, bei regulären Händlern also nicht zu bekommen. Lediglich über einen Mobilfunk-Vertrag bei O2 kann man sich noch eine digitale Version sichern. Im Einzelhandel braucht ihr gar nicht schauen – Dort gab und wird es die Konsole auf absehbare Zeit nicht geben.

Kurzum: Wer noch keine PS5 hat und unbedingt jetzt noch eine haben will, aber keinen Mobilfunk-Vertrag abschließen möchte, der hat aktuell im Prinzip nur eine Chance: dreiste Wiederverkäufer, die die neue PlayStation zu überdimensionalen Mondpreisen verscherbeln. Das könnte sich aber nochmal ändern.

PS5 bestellen oder kaufen – Das wissen wir zur 4. Welle

Gibt es dieses Jahr noch Konsolen? Es sieht ganz danach aus. Die Verkaufsaktion Anfang Dezember war offenbar noch nicht die angekündigte 4. Welle. Denn nicht alle Händler, die ihre Teilnahme an der 4. Welle bereits bestätigt hatten, waren am 3. Dezember dabei.

Die Chancen stehen also durchaus gut, dass ihr 2020 nochmal die Möglichkeit erhalten werdet, euch eine PS5 zu kaufen, genauer gesagt zu bestellen – auch wenn die Auslieferung dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erst im neuen Jahr 2021 erfolgen dürfte.

Wann kommt die 4. Welle? Ein offizielles Datum seitens Sony oder ein konkreter Termin von einem der Händler stehen bislang noch aus. Doch laut der Seite Gameswirtschaft könnte es schon sehr bald losgehen.

Wie dort berichtet wird, könnte die 4. Welle Gerüchten zufolge noch in dieser Woche starten – zumindest bei Amazon. Und bislang lag die Seite mit solchen Einschätzungen meist richtig.

Zudem hat unter anderem die große Kette Best Buy Nachschub für den heutigen Dienstag (15. Dezember) in den USA angekündigt. Die Chance ist also durchaus gegeben, dass es auch bei uns noch diese Woche losgehen könnte.

Behaltet diese Händler verstärkt im Auge: Die Aktion am 3. Dezember dürfte viele kalt erwischt haben. Denn nicht alle teilnehmenden Händler kündigten ihre Teilnahme an, konkrete Zeiten gab es ebenfalls nicht.

Deshalb empfiehlt es sich, die bereits bestätigten Händler der 4. Welle fortan im Auge zu behalten. Denn man geht davon aus, dass die 4. Welle noch vor Weihnachten starten dürfte und viel Zeit bleibt dafür nicht – nur noch diese und in Teilen noch nächste Woche.

Folgende Händler hatten ihre Teilnahme an der 4. Welle auf explizite Nachfrage von Gameswirtschaft bereits zugesagt:

Expert

GameStop

Medimax

Otto

Es heißt aber auch, dass mit großer Wahrscheinlichkeit noch weitere Händler wie Amazon dazustoßen dürften.

Über folgende Links solltet ihr dort also nun regelmäßig die Verfügbarkeit checken:

Sollte es dort neue Entwicklungen geben oder sich weitere Händler bekanntlich dazugesellen, werden wir es hier im Artikel schnellstmöglich ergänzen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr längst eine PS5 und lacht euch leise ins Fäustchen? Wartet ihr immer noch auf die Lieferung? Hofft ihr noch darauf, euch 2020 zumindest noch eine PlayStation 5 bestellen zu können? Oder habt ihr vorerst damit abgeschlossen?