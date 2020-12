PS5 mit O2-Vertrag kaufen: So bekommt ihr jetzt die neue Konsole

Bei O2 könnt ihr jetzt die PS5 Digital Edition mit dem O2 Free M-Tarif kaufen und sie noch vor Weihnachten erhalten.

Die PlayStation 5 ist ein sehr begehrtes Stück Technik und derzeit restlos ausverkauft. Zumindest, wenn es um den normalen Handel geht. Denn es gibt noch einen Weg, um aktuell an eine PS5 zu kommen. Dies lohnt sich aber nur dann, wenn ihr auch einen Handyvertrag braucht.

Damit ihr wisst, was euch mit dem Angebot erwartet, haben wir alle Kosten aufgeschlüsselt und geben eine Einschätzung ab, für wen es sich lohnt.

PS5 Digital Edition mit O2-Tarif kaufen

Jeden Tag neue Kontingente: O2 bietet aktuell jeden Tag einen neuen Vorrat an PS5 Digital Edition in Kombination mit einem O2-Vertrag ab Free M an. O2 stellt sogar eine Lieferung vor Weihnachten in Aussicht.

Dieser Tarif ist im Angebot enthalten: Neben der PS5 Digital Edition erhaltet ihr den O2 Free M-Tarif. Dieser bietet euch 20 GB Datenvolumen mit LTE und einer Geschwindigkeit mit bis zu 225 MBit/s. Des Weiteren erhaltet ihr eine Allnet-Falt für Telefon & SMS in alle deutschen Netze.

Das kostet euch das Angebot für die PS5: Neben den Kosten für den Tarif an sich, kommen natürlich noch weitere Gebühren auf euch zu. Diese sehen wie folgt aus.

Anschlusspreis (einmalig): 39,99 Euro

Gerätepreis (einmalig): 1 Euro

Tarifkosten O2 Free M: 24x 39,99 Euro = 959,76 Euro

Die Gesamtkosten auf die zwei Jahre belaufen sich also auf 1.000,75 Euro. Die UVP der PS5 Digital Edition liegt bei 399,99 Euro. Somit bleibt also ein Preis von 600,76 Euro für den Tarif an sich, womit euch dieser rund 25 Euro pro Monat kostet.

Lohnt sich das O2-Angebot der PS5 für mich?

Für wen lohnt sich das O2-Angebot? Allen voran für alle von euch, die folgende Kriterien erfüllen…

Ihr wollt noch eine PS5 vor Weihnachten haben und nicht erst 2021, seid aber bisher bei den Vorbesteller-Wellen leer ausgegangen

Ein Handytarif ist für euch in Kürze sowieso an der Reihe gewesen oder ihr braucht einen sogar schon aktuell

Koste, was es wolle, ihr braucht eine PS5 und wollt keine Ebay-Scalper unterstützen

Der Tarif mit 20 GB Datenvolumen und einem schnellen LTE liegt mit 25 Euro in einem fairen Preisbereich. Solltet ihr also eine PS5 Digital Edition kaufen und nicht mehr warten wollen, sowie etwas mit dem O2-Tarif anfangen können, dann ist dieses Angebot für euch interessant.

Ebenso wie für alle, die einfach irgendwie eine PS5 wollen und nur die Ebayer nicht unterstützen wollen.

Je nachdem kann es also sein, dass ihr doch noch eine PS5 zu Weihnachten in den Händen haltet.

