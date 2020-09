Zwischen Epic und Apple tobt seit Wochen ein Streit rund um Fortnite. Zur Anfangszeit des Konflikts hatte Epic einen Apple-Werbespot des Star-Regisseurs Ridley Scott parodiert. Nun äußerte sich Scott selbst zu der Kopie.

Was ist das für ein Werbespot? Der „1984“-Werbespot von Apple lief in eben diesem Jahr zum Super Bowl und wurde von Ridley Scott gedreht – dem Regisseur hinter Filmen wie Alien, Blade Runner, Gladiator oder Der Marsianer. Der Werbspot wiederum nahm Bezug auf das Werk „1984“ von George Orwell – was dahinter steckt, haben wir hier einmal für euch zusammengefasst.

Epic nutzte eine Fortnite-Version des Spots und betonte damit, man wolle dem App-Store-Monopol die Stirn bieten. Das ganze passierte unter dem Hashtag #FreeFortnite – denn kurz zuvor war Fortnite aus den App-Stores von Apple und auch Google geflogen. Die Fortnite-Variante des Spots sieht so aus:

Ridley Scott ist kein Fan der Botschaft der Kopie

Das sagt Ridley Scott: Der Regisseur wurde von der US-Seite IGN zu der Fortnite-Kopie seines Spots befragt. Er habe das Video gesehen und die Macher auch darauf angesprochen, erklärt Scott.

„Einerseits kann ich mich voll und ganz darüber freuen, dass sie [meinen Werbespot] Bild für Bild kopiert haben“, so Scott gegenüber IGN: „Aber schade, dass die Botschaft so gewöhnlich ist, wenn sie über Demokratie oder stärkere Dinge hätten sprechen können.“ Diese Chance hätte Epic gehabt, aber nicht verwendet: „Ich denke, die Animation war großartig, die Idee war großartig, die Botschaft war ‚ehh‘.“

Ganz grundsätzlich hat Scott also nichts gegen die Parodie, die Technik dahinter lobt er sogar. Nur der Anlass scheint den Regisseur eher zu enttäuschen.

Was steckt hinter dem Streit? Der Anlass für den Trailer und die rechtliche Auseinandersetzung war eine neue Zahlungsmethode in Fortnite, mit denen Spieler direkt die Ingame-Währung V-Bucks bei Epic kaufen konnten. So sollte die 30%-Gebühr der App Stores umgangen werden.

Danach kamen der Rausschmiss aus dem Store und der Werbespot, gefolgt von weiteren Nebenschlachtfeldern: Apple drohte beispielsweise mit weiteren Maßnahmen, während Fortnite den Konzern auf der anderen Seite mit einem Skin und einem Ingame-Turnier verspottete. Und zuletzt lobte Epic-Chef Sweeney sogar die Konkurrenz in einem weiteren Seitenhieb auf Apple.