Auch spieltechnisch gibt es einige Kritik an dem Modus. So gibt’s einfach kaum neue Stadien, nur 2 sollen im Spiel sein:

Das WM-Update für FIFA 23 erscheint am 9. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wie sieht FIFA 23 das in ihrem Trailer? Der Trailer von FIFA 23 klingt zynisch: In dem Trailer freuen sich die Sprecher, ein Community Manager und ein Producer, über die einzigartige Gelegenheit, dass die WM im November stattfindet.

Es gibt auch Einwände von Umweltschützern: Es sei grotesk, dass die WM in Zeiten des Klimawandels „klimatisierten Stadien“ ausgetragen werde, mitten in der Wüste.

Daher wird die WM vom 20. November bis 18. Dezember gespielt: Das ist für viele in Europa seltsam, weil bei einer „WM im Winter“ die sommerliche WM-Stimmung fehlt. Traditionell wird die WM von vielen im Garten geschaut, während man grillt, oder bei Public Viewings im Freien – all das wird nicht passieren, wenn draußen Schnee fällt, Lebkuchen gegessen und Glühweinen getrunken wird.

Was gibt‘s ein Problem mit dem Zeitpunkt? Normalerweise wird die WM alle 4 Jahren im Sommer ausgetragen, das ist in Katar aber nicht möglich, weil es dort im Sommer einfach zu heiß ist, um Fußball zu spielen.

Seit Jahren wird kontrovers diskutiert, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar stattfindet und dazu noch im November und Dezember. Von EA findet sich Hype-Trailer zum neuen WM-Modus in FIFA 23 kein kritisches Wort dazu. Im Gegenteil, man freut sich darüber, dass die WM im November stattfindet, das eröffnet neue Möglichkeiten, Geld in FUT zu verdienen. Das ist zynisch, glaubt MeinMMO-Autor Schuhmann.

