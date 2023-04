FIFA 23: Server-Down am 19.04.2023 – Wann könnt ihr wieder spielen?

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

So langsam neigt sich die Saison in FIFA 23 ihrem Ende zu und die ersten Details zum Nachfolger werden bekannt – der nicht FIFA 24 heißen wird. Alle bereits bekannten Infos zu EA Sports FC findet ihr her.

Was ist der Server-Status bei FIFA 23? Wer sich gerade in FIFA 23 einloggt, bekommt die Nachricht, dass man aktuell nicht auf die Server kommt.

In FIFA 23 sind die Server aktuell nicht verfügbar. Was EA zu den Wartungsarbeiten sagt und wann es weitergeht, fassen wir hier zusammen.

