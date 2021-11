FIFA 22 TOTW 7: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Mit Ronaldo & Müller

Nächsten Mittwoch erscheint in FIFA 22 bereits das TOTW 7 (Team of the Week). Wir verraten euch jetzt schon, wie das neue Team der Woche aussehen könnte. Gute Chancen haben Cristiano Ronaldo, Thomas Müller und Vinicius Junior.

Was ist das Team of the Week? An jedem Mittwoch stellt EA ein neues TOTW vor und veröffentlicht dieses in Ultinmate Team. Die Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende stark gespielt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erraten, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das klappt, erfahrt ihr in den Trading Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 7 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 7 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Casteels (VfL Wolfsburg)

Verteidiger

RAV: James (Chelsea FC)

IV: Diego Carlos (Sevilla)

RV: Tavernier (Rangers)

Mittelfeldspieler

ZOM: Thomas Müller (Bayern München)

ZM: Aouar (Lyon)

LM: Diaz (FC Porto)

LM: Carrasco (Atletico Madrid)

LF: Vinicius Jr. (Real Madrid)

Stürmer

ST: Correa (Inter Mailand)

ST: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

TOTW 7 Ersatzbank:

TH: Kobel (Borussia Dortmund)

IV: Gabriel (Arsenal)

ZM: Gallagher (Crystal Palace)

RF: Ito (Genk)

ZOM: Zelarayan (Columbus Crew)

LF: Grifo (SC Freiburg)

ZOM: Ramselaar (FC Utrecht)

ST: Ivan (Universitatea Craiova)

ST: Vlahovic (Florenz)

ST: Telford (Newport County)

ST: Drinan (Leyton Orient)

ST: Mitrovic (Fulham)

Die möglichen Bundesligaspieler im TOTW 7

Diese Bundesligaspieler könnten es schaffen: In dieser Woche könnten 4 Spieler aus der Bundesliga im neuen TOTW sehen. Es handelt sich um folgende Kandidaten:

Thomas Müller könnte in dieser Woche seine bereits zweite Inform-Karte in FUT 22 erhalten. Seine Leistung, beim 5:2 Sieg gegen Union Berlin, umfasste drei Vorlagen sowie einen Treffer. Eine richtig starke Leistung, die mit einer Inform-Karte belohnt werden könnte.

So könnte die zweite Inform-Karte von Müller aussehen.

Der Wolfsburger Keeper Koen Casteels spielte eine starke Partie gegen Bayer Leverkusen und hielt seinen Kasten beim 2:0 Sieg der Wolfsburger sauber. Mit dieser Leistung könnte er sich seine erste TOTW-Karte in FUT 22 verdient haben.

spielte eine starke Partie gegen Bayer Leverkusen und hielt seinen Kasten beim 2:0 Sieg der Wolfsburger sauber. Mit dieser Leistung könnte er sich seine erste TOTW-Karte in FUT 22 verdient haben. Dortmunds Torwart Gregor Kobel machte ein richtig starkes Spiel und sorgte mit 5 Paraden dafür, dass die Dortmunder gegen den 1. FC Köln kein Tor kassierten. Vielleicht bekommt er dafür seine erste TOTW-Karte.

machte ein richtig starkes Spiel und sorgte mit 5 Paraden dafür, dass die Dortmunder gegen den 1. FC Köln kein Tor kassierten. Vielleicht bekommt er dafür seine erste TOTW-Karte. Vincenzo Grifo gelang ein Tor sowie eine Vorlage beim 3:1 Sieg der Freiburger gegen Greuther Fürth. Ob er dafür mit einem Platz im neuen TOTW ausgezeichnet wird, erfahren wir am Mittwoch.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 7? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

