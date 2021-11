In FIFA 22 startet morgen die Season 2 in FUT. Das wirkt sich auch auf die FUT Champions Play-Offs aus – vor allem, wenn ihr grad mittendrin steckt.

Wann startet die Season 2 in Ultimate Team? Die neue Season 2 in FUT startet am Donnerstag, den 11. November, um 09:00 Uhr morgens. Bis dahin habt ihr also noch Zeit, Siege für die Meilenstein-Belohnungen zu sammeln oder XP für den Saison-Fortschritt einzusacken. Aber: Ihr solltet auch ein Auge auf eure FUT Champions Play-Offs haben.

Das ist ist bei den Play-Offs wichtig: Wie die Entwickler in einem kurzen Video zur Season 2 erklärten, wird der Fortschritt in den aktuellen FUT Champions Play-Offs zurückgesetzt, sobald die neue Season startet. Wortwörtlich heißt es da:

Wenn du in einem unvollständigen Play-Off bist, wenn Season 1 endet, wird dein Fortschritt auf 0 gespielte Matches zurückgesetzt. Du bleibst in den Play-Offs, musst aber alle deine Spiele neu starten und wiederholen.

Wenn du jetzt in den FUT Champions Play-Offs bist oder planst, vor dem Ende der Saison eines zu starten, aber sicherstellen willst, dass du alle Belohnungen bekommst, die du bis zu diesem Zeitpunkt verdient hast: Stelle sicher, dass du alle Spiele vor dem Ende von Saison 1 abschließt oder nutze die Option, deine Play-Offs vorzeitig zu beenden, damit du alle Belohnungen, die du bis zu diesem Zeitpunkt verdient hast, einfordern kannst. Joel Doonan (via FIFA Direct Communication / Twitter).

Was bedeutet das für Spieler in den FUT Champions Play-Offs?

Das müsst ihr beachten: Nehmen wir an, ihr wollt euch für die kommende Weekend League anmelden, habt bereits 4 Siege in den Play-Offs dafür gesammelt und steht kurz vor der Qualifikation.

In dem Fall solltet ihr dringend noch heute oder spätestens bis ca. 08:50 Uhr morgens am Donnerstag die übrigen Punkte sammeln, die ihr für die Qualifikation benötigt. Sonst sind eure gesammelten Siege umsonst.

Alles nach 09:00 Uhr am Donnerstag ist zu spät.

Auf der anderen Seite: Wenn ihr schon absehen könnt, dass eure bereits gestarteten FUT Champions Play-Offs nicht reichen werden, um noch in die Weekend League zu kommen, kann es sich lohnen, einfach den Season-Start abzuwarten. Dann solltet ihr auf 0 zurückgesetzt werden und könnt es nochmal versuchen.

Wenn ihr heute noch eine Play-Off-Runde starten wollt, die ihr noch nicht eingelöst habt: Überlegt euch genau, ob ihr die Zeit findet, alle erforderlichen Spiele bis zum Start der Season 2 zu absolvieren. Sonst könnte es sich eher lohnen, morgen nach dem Reset damit anzufangen.

Insgesamt wird die Weekend-League-Qualifikation mit Season 2 schwieriger. Mehr dazu erfahrt ihr hier.