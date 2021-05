In FIFA 21 wurde heute, am 21. Mai 2021, das Team of the Season der ersten italienischen Liga veröffentlicht. Wer es ins Serie A TOTS geschafft hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Das ist das Serie A TOTS: Im Serie A TOTS werden die stärksten Spieler der aktuellen Saison in Italien mit extrem verbesserten Karten ausgerüstet. Dort sind also Spieler von Mannschaften wie Juventus Turin (Piemonte Calcio), Inter Mailand oder auch Atalanta Bergamo vertreten.

Wann kommt das Serie A TOTS? Das Team of the Season ist seit 19:00 Uhr am Freitagabend verfügbar und ersetzt damit das Bundesliga-TOTS. Ab sofort könnt ihr eine Woche lang die Serie-A-Karten in den Packs von FIFA 21 ziehen, braucht aber sehr viel Glück dafür.

So sieht das Serie A TOTS aus

Das sind die stärksten Karten: Angeführt wird das TOTS von Cristiano Ronaldo, der eine wahnsinnig starke 98er-Karte bekommen hat. Direkt dahinter stehen Lukaku (96), Mertens (95) und Insigne (94) – alles Offensivkarten, die wohl jedem Team gut stehen würden.

Das komplette Serie A TOTS:

ST: C. Ronaldo (98)

ST: Lukaku (96)

MS: Mertens (95)

LM: Insigne (94)

ST: Martinez (94)

ZDM: Kessié (93)

ZM: De Paul (93)

ST: Muriel (93)

IV: De Vrij (92)

LV: Hernandez (92)

TW: Donnarumma (91)

RV: Cuadrado (91)

IV: Romero (90)

IV: Skriniar (89)

RM: Berardi (88)

So bekommt ihr Karten aus dem Serie A TOTS

Diese Möglichkeiten habt ihr: Ihr müsst nicht unbedingt auf Packs setzen, um an TOTS-Karten zu kommen. Während des Events gibt es weitere Möglichkeiten.

Zum einen stecken die TOTS-Karten in den Weekend League Belohnungen als Player Picks. Dort könnt ihr also die FUT-Champions-Versionen bekommen, wenn ihr genügend Siege sammelt.

Auf dem Transfermarkt sind TOTS-Karten ebenfalls zu bekommen. Gerade die starken Karten werden dort aber extrem teuer. Bei den schwächeren Varianten – die teilweise auch echt was drauf haben – kann man aber manchmal Schnäppchen erwischen.

Es wird im Laufe der Woche mehrere SBCs geben, die entweder eine zufällige TOTS-Karte oder bestimmte TOTS-Spieler garantieren. Hier kann man seine gesammelten Spieler verwenden, um an TOTS-Karten zu kommen.

Wenn ihr noch auf der Suche nach Packs für das TOTS-Event seid, könnt ihr auch auf die Icon Swaps 3 zurückgreifen. Wie die funktionieren, zeigt unsere Übersicht zu den Icon Swaps 3.