Die Feldaufrüstung „Stopping Power Rounds“ ist in Call of Duty: Warzone beliebt, weil sie den Schaden eurer Waffe erhöht. Jedoch hat sie auch einen großen Nachteil, wie ein Video auf YouTube zeigt.

Was macht Stopping Power? Stopping Power Rounds ist eine Feldaufrüstung (Field Upgrade), die ihr im Laufe des Spiels sammeln könnt und die mit dem richtigen Einsatz einen Spielentscheidenden Vorteil bringen kann.

Wenn ihr sie benutzt, wird eure Waffe mit neuer Munition geladen, von denen maximal 30 Schuss (je nach Magazin) zusätzlichen Schaden zufügen. Damit tötet ihr Gegner schneller als normal.

Was in der Beschreibung der Feldaufrüstung nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass die Waffe durch die Munition unpräziser wird. Der zusätzliche Schaden sorgt anscheinend auch für mehr Bewegung bei der Waffe, wie das Video vom YouTuber JGOD zeigt:

Der interessante Teil beginnt ab Minute 1:37.

Warum ist das ein Problem? Wer seinen Gegner in CoD Warzone ausschalten möchte, muss diesen zuerst treffen. Wie man in dem Video aber deutlich sehen kann, gehen die einzelnen Schüsse viel weiter auseinander und die Waffen ziehen stärker nach oben.

Jedoch sind stabile Waffen in Warzone sehr stark und sehr beliebt. Mit manchen Sturmgewehren könnt ihr sogar Sniper kontern und Feinde auf 100m und mehr ausschalten.

Alle Waffen verziehen, aber manche stört das nicht

Welche Waffen sind betroffen? Das Video von JGOD enthält mehrere Waffen, die zum Einsatz kommen, darunter die Bruen MK9 und die P90. So wie es aussieht, sind alle von dem zusätzlichen Verziehen der Waffe betroffen.

Besonders in Situationen, in denen man sich ein Gefecht über größere Entfernungen liefert, könnte es also klüger sein, auf den Bonus von Stopping Power zu verzichten.

Die Bruen MK9 verzieht ordentlich und ist nicht perfekt für Stopping Power.

Wann ist die Feldaufrüstung stark? In „Nahkampf-Situationen“, in denen der Gegner kaum zu verfehlen ist, ist die Feldaufrüstung hingegen stark, weil der zusätzliche Schaden ein direktes Duell schnell entscheiden kann. Besonders Shotguns und SMGs finden Stopping Power also nützlich.

Zudem ist die Feldausrüstung in der Regel eher ein Upgrade als ein Downgrade. Aber wenn ihr die perfekten Matches, besonders in der bald startenden Season 5, spielen möchtet, dann solltet ihr nicht blind auf Stopping Power setzen, sondern sie ganz gezielt einsetzen. Dazu zählt es überhaupt erstmal zu wissen, dass die Waffen mit der Munition stärker verzieht.

