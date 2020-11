Mit dem neuen Update “Stählerne Dämmerung” (engl. Steel Dawn) erhält Fallout 76 auf Steam jede Menge positive Bewertungen. Hat Bethesda mit NPCs und der Rückkehr der Stählernen Bruderschaft endlich die langersehnte Wende geschafft?

Zum Release gab es gemischte Meinungen: Als Fallout 76 im April 2020 auf Steam erschien, konnten sich die Bewertungen mit 73 % positiv durchaus sehen lassen. Dennoch gab es Kritik.

Zum damaligen Zeitpunkt beschwerten sich die Spieler auf Steam über folgendes:

Die Leute hätten sich ein „Fallout 4 Multiplayer“ gewünscht, aber dann Fallout 76 bekommen

Ein Steam-Reviewer ist enttäuscht, weil Fallout 76 kein „Open World“-Spiel wie Fallout 4 ist.

Wastelanders, hoffte ein anderer, sollte die epische Tiefe von Fallout 4 bringen, aber hat jetzt nur „typische MMO“-Quests gebracht.

Kurzum: Ein Kritikpunkt der Spieler an Fallout 76 ist es, dass es ein MMO und kein Singleplayer-RPG ist.

MeinMMO-Chefredakteur Gerd Schuhmann hat sich der Thematik im April 2020 angenommen und auf die “Franchise Falle” hingewiesen.

Steel Dawn bringt die Wende bei den Steam Bewertungen: Das Release von Stählerne Dämmerung sorgte für einen Peak bei den Fallout 76 Spielern auf Steam. Mit Ausnahme des Free Weekends Ende Oktober, lagen die Spielerzahlen knapp über 7.000. Mit dem Release am 24. November 2020 stiegen die Spielerzahlen laut steamdb.info auf 9.765.

Der Anstieg der Spielerzahlen hat auch einen positiven Effekt auf die Steam-Bewertungen von Fallout 76. Mit Stand vom 27. November 2020 liegen die postiven Bewertungen der letzten 30 Tage bei 85 % und damit deutlich über dem Durchschnitt aller Bewertungen, welcher aktuell bei 77 % liegt.

Seit dem Release von Steel Dawn steigen die positiven Reviews rasant an.

Was die Steam Nutzer zu Fallout 76 sagen: Die neuesten Bewertungen zu Fallout 76 auf Steam zeigen auf, dass immer mehr Spieler das MMO neu entdecken und ihm eine zweite Chance einräumen. “Toxic_Pixie” schreibt in seinem Review: “Liebe es mehr, als ich zugeben will”. Etwas ausführlicher wird “Nagilum”, welcher den schlechten Start von Fallout 76 anspricht und darauf hinweist, dass es jetzt “richtig gut geworden ist”. Er erläutert weiter, dass man sowohl als Solo-Spieler, als auch im Team sehr viel Spaß haben kann und ein sehr hoher Wiederspielwert vorhanden ist. Er empfiehlt Fallout 76 jeden Fallout-Fan.

Ein Großteil der Bewertungen hebt positiv hervor, dass Fallout 76 nach langer Zeit ein vollwertiges Multiplayer-Spiel ist, welches mit Freunden wesentlich mehr Spaß macht.

Was macht Steel Dawn so gut? Die neue Questreihe der Stählernen Bruderschaft macht von Anfang an Spaß und ist sowohl fordernd, als auch abwechslungsreich. Mit Steel Dawn erschien der erste Teil der Story und zeigt die Stählerne Bruderschaft in ihrer frühen Ära.

Weitere Highlights sind:

C.A.M.P. Unterkünfte : Erstmal kann man seinen eigenen Vault im Untergrund bauen. Dabei lässt sich die Einrastfunktion deaktivieren und Gegenstände können auch schwebend platziert werden

: Erstmal kann man seinen eigenen Vault im Untergrund bauen. Dabei lässt sich die Einrastfunktion deaktivieren und Gegenstände können auch schwebend platziert werden Verbesserung der Überlebens-Mechaniken : Hunger und Durst haben keinen negativen Effekt mehr. Es gibt Boni auf AP-Regeneration, max TP und Krankheitsresistenz, sobald ihr teilweise genährt und hydriert seid. Sind beide Balken voll, erhaltet ihr +1 Ausdauer und Stärke

: Hunger und Durst haben keinen negativen Effekt mehr. Es gibt Boni auf AP-Regeneration, max TP und Krankheitsresistenz, sobald ihr teilweise genährt und hydriert seid. Sind beide Balken voll, erhaltet ihr +1 Ausdauer und Stärke Neue Waffen und Rüstungen: Die neuen Waffen Plasmaschneider, die Kreuzritterpistole und den Hellstorm-Raketenwerfer können im Verlauf der Questreihe freigeschaltet und nach belieben gemoddet werden

Selbst ein Rollstuhl wurde für eine gelähmte Spielerin eingebaut, was in der Community für viel Zuspruch gesorgt hat.

In Vorbereitung auf Saison 3 gibt es vom 01. Dezember, 18 Uhr MEZ bis 07. Dezember, 18 Uhr MEZ die doppelte Menge an S.C.O.R.E. Points für tägliche und wöchentliche Challenges. Am 15. Dezember startet dann das „Gelehrter von Avalon“-Spielbrett und läutet die neue Saison ein.

Fallout 76 macht den „No-Man’s-Sky-Move“

Die parallelen zu No Man’s Sky: Ähnlich wie Fallout 76 erging es im Jahr 2016 auch der Weltraum-Simulation No Man’s Sky. Diese legte zum Start auf Steam eine Bruchlandung hin und Hello Games versprach Änderungen und neuen Content. Sowohl Bethesda als auch Hello Games hielten an den jeweiligen Games fest und versorgten es über die Zeit mit neuen Inhalten und Quality-of-Life-Verbesserungen.

Im Jahr 2020 legte Bethesda den Grundstein für die Zukunft von Fallout 76 – es gibt mehr als 5 Gründe, um zur „Stählernen Dämmerung“ wieder mit Fallout 76 anzufangen. Neben NPCs, welche mit Wastelanders ihren Weg nach Appalachia fanden, gibt es mit der Stählernen Dämmerung eine neue Quest und mit One Wasteland dynamische Gegnerstufen.

Noch ist die Roadmap von Fallout 76 für 2021 nicht bekannt, wenn Bethesda sich an der Roadmap von 2020 orientiert, könnte Fallout 76 gut die 90 % Marke von positiven Bewertungen auf Steam knacken.