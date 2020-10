In einem 13-minütigen Developer-Gameplay zeigt Bethesda neue Impressionen der im Dezember erscheinenden C.A.M.P.-Shelters für Fallout 76. MeinMMO hat für euch das Video analysiert und gibt Einblicke in die neuen Mechaniken.

Was sind das für Vaults? Mit dem Steel Dawn Update im Dezember kehrt nicht nur die Stählerne Bruderschaft nach Appalachia zurück, Spieler erhalten zum ersten Mal die Möglichkeit im Untergrund frei und fast ohne Beschränkungen zu bauen.

Dazu werden die C.A.M.P.-Unterschlüpfe („Shelters“) eingeführt, ein neues Feature, mit dem Spieler ihre eigenen Vaults unter ihren Camps bauen können – instanziiert und frei bebaubar.

In einem neuen Video haben die Entwickler nun gezeigt, wie das im Detail aussieht. Dabei haben sie erklärt, wie ihr die Vaults bekommt und was ihr damit eigentlich alles anstellen könnt.

Das vollständige Video vom YouTube Kanal von Bethesda haben wir hier für euch eingebunden:

Deine eigene Vault und die Vorteile

Warum C.A.M.P. Shelters besonders sind: In den persönlichen Vaults kann das „Snapping“ beim Bauen ausgeschaltet werden, also das Einrasten der Teile aneinander. Dadurch können Gegenstände und Objekte in der Luft schwebend platziert oder übereinanderlappend gebaut werden.

So ergibt sich eine bisher nie dagewesene Freiheit beim Bau der eigenen Vault in Fallout 76. Das Snapping ist jedoch nicht permanent ausgeschaltet, sondern kann über das Baumenü flexibel eingeschaltet werden.

Bethesda ist es laut eigener Aussage dabei sehr wichtig, den Spielern die maximale Freiheit bei der Gestaltung der Shelter einzuräumen. Jeder der drei Shelter erhält ein unabhängiges Baulimit. Wer zwei oder mehr Shelter besitzt, kann den Eingang zum nächsten Shelter auch im vorherigen platzieren.

Diese schicke Vault-Tür könnt ihr im Camp oder in anderen Unterschlüpfen aufstellen.

Dadurch ist kein Wechsel in das C.A.M.P. notwendig, um etwa vom Utility Shelter ins Vault-Atrium zu wechseln. Die drei Untergrundbehausungen sind persistent, das heißt, sie sind auf jedem Server verfügbar.

Wie sich Shelter von C.A.M.P.s unterscheiden: Es gibt drei verschiedene Shelter: den Versorgungsraum, das Foyer und das Atrium. Jeder Spieler kann alle drei gleichzeitig besitzen.

Die drei verschiedenen Shelter sind leere Räume, das Grunddesign ist entsprechend vorgegeben. Durch das losgelöste Baulimit und deaktiviertem Snapping könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Im Developer-Gameplay sprach Aspen Clark – Associate Designer von Bethesda – über einige der kreativsten Shelter, die Spieler auf den PTS erstellt haben. Die Highlights waren:

Ein komplettes Space Ship

Ein Piratenschiff

Ein Jump’n’Run Parcour

Ein Death Run Shelter, der durch Sensoren tödliche Fallen auslöst

Gezeigt wurden diese allerdings nicht. Er betonte jedoch, dass die Shelter jedem Spieler dabei helfen sollen, seine Kreativität auszudrücken – auch wenn das heißt, dass sich nur ein Fenster mit einem Horror-Clown dahinter im Shelter befindet.

Ein einzelnes Fenster als Vault? Wer’s mag …

Shelter unterscheiden sich von C.A.M.P.s insofern, dass diese instanziiert und persistent sind. Außerdem sind alle Gegenstände frei platzierbar und das Budget kann in instanzen wesentlich höher gesetzt werden, als auf der regulären Karte. Dan Nanni – Lead Designer von Bethesda, spricht in dem Video von einem bis zu 50% höheren Budget pro Shelter, im Vergleich zu C.A.M.P.s. Die Freiheiten für Fallout 76 Spieler erreichen dadurch eine völlig neue Dimension.

Bethesda verändert das Bausystem grundlegend

Wie das Bauen von persönlichen Vaults vereinfacht wurde: Die Reparatur des eigenen C.A.M.P.s kann unter Umständen kompliziert sein. In den persönlichen Vaults gibt es ein Control Panel, welches die Reparatur von beschädigten Objekten automatisch vornimmt, wenn genügend Schrott vorhanden ist. Außerdem ist es über das Control Panel möglich, den kompletten Shelter zu löschen und mit dem Bauen von vorne zu beginnen.

Durch das bereits erwähnte optionale Snapping ist es möglich, völlig neue und noch nie dagewesene Unterkünfte zu bauen.

Über das COntrol Panel lässt sich das meiste steuern.

Wie die Freischaltung der eigenen Shelter funktionieren wird: Damit das Zuhause im Untergrund und in der eigenen Vault gelingt, muss eine Quest absolviert werden. Die Hinweise dazu finden sich an jedem Bahnhof in Appalachia.

An Pinnwänden in den Bahnhofsgebäuden finden sich Poster, welche die Quest „Ausbau des Zuhauses“ starten. Die Quest führt euch in den Norden, wo ihr den Eingang zum Vault-Versorgungsraum findet.

Dabei erhaltet ihr auch ein wenig Geschichte zum Hintergrund. Wer mit der düsteren Geschichte von Nuclear Winter vertraut ist, könnte hier einige Verknüpfungen finden.

Die Zukunft von Fallout 76

Im Interview mit MeinMMO-Autor und Fallout-Experte Benedict Grothaus sprechen Project Lead Jeff Gardiner und Lead Quest Designerin Brianna Schneider darüber, wie sich das Spiel mit dem aktuellen Update One Wasteland verändert, was die Zukunft bringt und wie die Entwicklung am Update dabei hilft, kommende Inhalte noch besser zu machen.

Dabei spielen auch die Shelter eine große Rolle:

