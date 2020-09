In No Man’s Sky ist das neue Update „Origins“ gestartet. Das sorgt für eine größere Spielwelt und neue Planeten und Lebewesen zum Entdecken. Das versetzt die Spieler in Euphorie.

Was ist das für ein Update? Das neue Origins-Update für No Man’s Sky wurde erst kürzlich angekündigt, soll aber der „Start von etwas Neuem“ sein. Es soll so ähnlich wie das erste große Update „Foundation“ vor vier Jahren der Schritt in eine neue Richtung sein.

Dieser Schritt gestaltet sich in Form von jeder Menge neuen Inhalten. Die Welt, die ihr in No Man’s Sky erkunden könnt, wird viel variantenreicher, als zuvor.

„Millionen von unberührten Welten“

Was ihr nun entdecken könnt: Das Origins Update vergrößert das Spiel an vielen Fronten. Unter anderem gibt es jetzt neue Planeten in den bereits bestehenden Solar-Systemen – die Entwickler sprechen von „Millionen von unberührten Welten zum Entdecken“.

Die Landschaften haben sich ebenfalls verändert: Berge werden beispielsweise größer und sorgen für tolle, neue Szenerien, während Sümpfe einen weniger einladenden Lebensraum bieten. Dazu kommen Neuzugänge in der Pflanzen- und Tierwelt.

Die Sümpfe sehen spannend aus

Unter anderem könnt ihr jetzt auf die monströsen Sandwürmer treffen, die schon im ursprünglichen „NoMan’s Sky“-Trailer ihr Unwesen trieben, es aber erst jetzt ins Spiel schaffen.

Und, wie man im Trailer sieht, sind die Biester echt richtig groß geworden.

Im Hintergrund wühlt sich der Riesenwurm aus dem Sand

Damit ist das Update aber lange noch nicht am Ende:

Das Wetter auf den Planeten wird abwechslungsreicher

Die Welten können von Vulkanen und Meteor-Schauern heimgesucht werden.

Es gibt neue Archive, die voll mit alten Daten und Schätzen sind, die ihr nun ebenfalls entdecken könnt.

Abseits der Entdeckerpfade gibt es auch noch verbesserte Menüs, neue Farbpaletten und ein neues Teleporter-Interface.

Die Vulkane stecken ebenfalls im Update

Fans jubeln über neues Update

Mit dem neuen Update merkt man, dass die Zeiten des desaströsen No-Man’s-Sky-Starts lange vorbei sind. Das Spiel hat sich das Vertrauen seiner Fanbase offenbar zurück erkämpft – und das neue Update überzeugt die Spieler schon jetzt.

Der Trailer liegt aktuell bei einem Stand von 8083 positiven und 57 negativen Bewertung (Mittwoch, 23. September, 19 Uhr). Da ist also ein klar positiver Trend erkennbar. Und auch die Kommentare stützen das:

„Ich bin gerade die Feature-Liste auf der Website durchgegangen. Und ich sage euch: Der Trailer zeigt nichts im Vergleich zu der Anzahl der Dinge, die in diesem Release drin sind“, so User kusal (via YouTube): „[…] Sie haben gerade das Spiel verändert… und nicht einen Cent extra berechnet.“

„Das ist die größte Wiedergutmachungs-Geschichte aller Zeiten“, findet User Aryx (via YouTube).

„Wenn euch das hier mehr begeistert als jedes andere Update, dann wisst ihr, dass ihr ein No Man’s Sky Fan vom ersten Tag an seid“, so User Spencer Turley (via YouTube).

Auch, dass die Sandwürmer nun tatsächlich im Spiel landen, wird in den Kommentaren immer wieder positiv – wenn auch überrascht – aufgegriffen. Es scheint einen Nerv der Spieler getroffen zu haben.

Dabei gehörte No Man’s Sky schon zuvor zu den besten Survival-Spielen, die ihr im Jahr 2020 spielen könnt.