Der Indie-Entwickler Hello Games hat ein weiteres Update zum Space-Sandbox-Spiel No Man’s Sky angekündigt. Bereits nächste Woche soll „Origins“ erscheinen und der Anfang von etwas Neuem sein.

Das ist los: In einem Blogpost auf der offiziellen Seite zu No Man’s Sky meldet sich Sean Murray zu Wort, der Gründer von Hello Games. Er kündigt das nächste Update namens Origins an, welches bereits nächste Woche erscheinen soll.

Mehr Informationen bekommen wir auch nicht. Kein Trailer, keine Angaben zu Inhalten oder worum es geht. Patchnotes und weitere Details sollen zum Release folgen.

Das ist das Interessante daran: Interessant wird es jedoch in den weiteren Absätzen des Blogposts. Dort schwelgt Sean Murray etwas in Erinnerungen und blickt auf die letzten Updates zurück. So erschien das erste große Update „Foundation“ bereits vor 4 Jahren und schon damals haben sie versprochen, dass es nicht das größte Update sein wird, aber der Start von Etwas.

Das Versprechen haben sie gehalten und mit No Man’s Sky Beyond im letzten Jahr das größte Update herausgebracht. Dazu zählten nicht nur etliche Verbesserungen, sondern auch ein VR-Modus und der lang ersehnte Multiplayer. Die regelmäßigen Updates danach haben immer wieder kleinere, aber coole Inhalte hinzugefügt. Wie beispielsweise die Mechs in „Exo Mech“ oder eine Horror-Atmosphäre in „Desolation“.

Origins wird das 12. Content-Update seit dem Release 2016 sein.

Das kommende Update Origins soll dabei wie Foundation vor 4 Jahren fungieren. Als Start von etwas Neuem. Es wird nicht das größte Update, sondern eher ein kleiner Schritt für die kommende Reise. Wohin diese Reise aber gehen wird, steht noch in den Sternen.

So reagiert die Community: Durch die regelmäßigen, kostenlosen Content-Updates hat Hello Games das Vertrauen der Community in den letzten 4 Jahren nach ihren katastrophalen Anfängen zurückgewinnen können. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren der Community wider.

Obwohl noch nichts zum neuen Update bekannt ist, freuen sich die Spieler darauf und spekulieren bereits, was kommen könnte. So gibt es auf dem Cover-Art des Updates Hinweise auf vielfältigere Biome.

Sehen wir hier neue Biome?

Andere Spieler äußern sogar den Wunsch, dass Hello Games Microtransaktionen oder kostenpflichtige Inhalte einführt, damit sie die Entwickler finanziell unterstützen können.

Was Origins letztendlich mit sich bringen wird und in welche Richtung sich No Man’s Sky entwickelt, erfahren wir wohl im Laufe der kommenden Woche.