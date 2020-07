Im Weltraum-Spiel No Man’s Sky wird es nun richtig gruselig! Das Desolation-Update wurde veröffentlicht, welches euch verlassene Raumschiffe und Aliens bringt.

Das ist nun neu: In der Weltraum-Simulation No Man’s Sky wurde ein riesiges, neues Update vorgestellt. Es nennt sich Desolation und gibt dem Spiel ein gruseliges Setting. Das ist ein krasser Kontrast zu den sonst so bunten Welten, durch die ihr fliegen könnt.

Durch das Update tauchen nun überall in der Spielwelt verlassene Raumschiffe auf, die doch gar nicht so verlassen sind. So haben sich dort Aliens eingenistet oder das Verteidigungssystem spielt verrückt. Im neuen Trailer seht ihr die Features in Action.

Seht hier den Trailer zum Desolation-Update

Das ist der Trailer: Knapp eine Minute dauert der Einblick in das neue Update von No Man’s Sky:

Der Trailer zeigt, wie ihr alleine oder mit Freunden die Raumschiffe betreten und erkunden könnt. Immer wieder sieht man Brutstationen von Aliens, die teilweise schon leer sind. Die kleinen Wesen rennen durch das Schiff und können euch einen ganz schönen Schrecken einjagen.

Außerdem müsst ihr euch gegen die KI wehren, die auf dem Raumschiff noch aktiv ist. Ihr könnt also nicht einfach in jeden Raum rennen, sondern müsst klug vorgehen.

Das ist besonders: Die Raumschiffe sind allesamt zufallsgeneriert. Ihr trefft also nie auf das gleiche Raumschiff bei euren Erkundungen. Ihr müsst daher also auch immer wieder mit neuen Gefahren rechnen.

Was ist sonst noch neu durchs Update? Es gibt einige neue Mehrspieler-Missionen, die ihr meistern könnt. Das Kampfsystem wurde dazu etwas optimiert, damit es schneller läuft.

Außerdem könnt ihr nun euer Frachtschiff etwas mehr optimieren, wie beispielsweise durch neue Farben.

Die gesamten Patch-Notes zum Desolation-Update findet ihr auf der Website von No Man’s Sky.

Wie kommt das Update an? In den Kommentaren unter dem Trailer, aber auch bei reddit, wird das Update bejubelt. Vor allem das gruselige Setting kommt bei den Spielern gut an.

stevo_13 schreibt auf reddit: „Das sieht großartig aus, hat total eine Dead Space-Atmosphäre… ich muss dieses Spiel wieder zocken!

Die Spieler warten aber noch immer auf neue Planeten, die sie entdecken können. So rechnen einige schon damit, dass bald die Wünsche darum wieder lauter werden. So schreibt trm auf YouTube: „Jeder: Das ist, was ich mein ganzes Leben lang haben wollte! Jeder 3 Wochen später: Wir wollen ein Update bei der Planeten-Generation!“

