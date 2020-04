No Mans Sky kriegt wohl coole Mechs – Leak zeigt die neuen Fahrzeuge

Sieht so aus, als könnt ihr euch bei No Mans Sky bald coole eigene Roboter bauen – zumindest, wenn es nach einem geleakten Trailer geht. Was hat es mit dem Exo-Mech-Feature für die Weltraum-Sandbox auf sich?

Moment, Mechs in No Mans Sky? Aktuell gibt es dieses Feature noch nicht in der Space-Sandbox von Hello Games. Doch ein geleakter Trailer auf dem offiziellen Xbox YouTube-Kanal macht nun große Hoffnung, dass es sich bald ändern könnte.

Zwar wurde der Clip dort schnell wieder entfernt, doch er wurde von einigen Nutzern gespeichert und erneut privat hochgeladen.

Was zeigt der geleakte Trailer? Der zeigt die neuen Mechs in Aktion. Es handelt sich dabei offenbar um eine Art neues Fahrzeug, das von den Spielern aktiv genutzt werden kann.

So kann man mit den schweren Mechs beispielsweise durch die Gegend laufen, springen (auch über weite Strecken mit einem Jet Pack) oder Ressourcen abbauen – in Thrid-Person-Ansicht oder auch aus der Cockpit-Perspektive. Und das sieht verdammt cool aus. Doch schaut selbst:

Was wissen wir noch über die neuen Mechs? Nicht viel. Das Feature trägt laut Trailer die Bezeichnung „Exo-Mechs“. Die besagten Mechs selbst kommen dabei offenbar in unterschiedlichen Formen und Größen. Wie man sie bekommt, weiß man aber aktuell nicht. Auch nicht, ob man sie neben dem Abbau von Ressourcen beispielsweise auch für andere Aufgaben wie den Kampf nutzen kann.

Man geht jedoch davon aus, dass man diese Roboter-artigen Giganten selber bauen können wird. Zudem hält man es für wahrscheinlich, dass auch die Mechs als kostenloses Update zu No Mans Sky kommen werden.

Wie wahrscheinlich ist dieses Exo-Mech-Feature? Da der Trailer ursprünglich auf einem offiziellen Xbox-Account hochgeladen wurde, geht man stark davon aus, dass der Trailer mit den Exo-Mechs tatsächlich ein neues Feature oder ein neues großes Update für No Mans Sky zeigt.

Wann es möglicherweise erscheint, weiß man bislang nicht, der Trailer verrät keine Details zu einem Release-Datum. Doch man rechnet damit, dass heute unter Umständen eine offizielle Präsentation des Features bei Inside Xbox erfolgen könnte. Vielleicht wissen wir also bereits heute mehr.

Was sagen die Spieler zu den Mechs? Wie auch die lebendigen Schiffe aus dem letzten Update kommen die gewaltigen und schwerfälligen Mechs bislang ziemlich gut bei den Spielern an. Viele würden sich sehr freuen, wenn dieses neue Feature es tatsächlich ins Spiel schaffen würde.

Dabei wünscht man sich aktuell vor allem eins: Nämlich weitere Infos. Denn noch ist nicht ganz klar, was letztendlich die genaue Aufgabe der Mechs im Spiel sein wird und was sie überhaupt im Detail können. Doch eines ist klar – das Interesse der Spieler hat dieses Video definitiv geweckt.

Übrigens, für großes Interesse sorgte auch ein Spieler, der sich bei No Mans Sky ein Drogen-Imperium wie in Breaking Bad aufbaute.