Mit „Stählerne Dämmerung“ hat Fallout 76 wieder eine Menge Inhalte bekommen, die neue und alte Spieler anlocken. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr euch das letzte große Update 2020 anschauen sollt, findet ihr hier einige Gründe dafür.

Was ist „Stählerne Dämmerung“? Das Update (engl: „Steel Dawn“) ist das letzte große Update 2020 und bringt die Stählerne Bruderschaft zurück nach Appalachia. Nach One Wasteland, dem bisher größten Update für Fallout 76, kommt nun eine neue, spannende Story ins Spiel.

Mit der Bruderschaft könnt ihr eine der bekanntesten Fraktionen aus dem Fallout-Universum kennenlernen. Außerdem gibt es neue Features für C.A.M.P.s, neue Ausrüstung und eine neue Season. Damit ist für jeden etwas dabei.

Stählerne Dämmerung erschien bereits am 24. November, eine Woche vor der ursprünglichen Planung. Ihr könnt also sofort loslegen und euch die neuen Inhalte ansehen. Aber was genau lohnt sich eigentlich so sehr?

1. Story und Lore mit der Stählernen Bruderschaft

Wer ist die Stählerne Bruderschaft? Diese legendäre Fraktion wurde von ehemaligen Offizieren der US-Armee gegründet und ist bis heute in jedem Fallout-Spiel vertreten. Die Ritter und Paladine der Bruderschaft haben es sich zur Aufgabe gemacht, Technologie zu sammeln und zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie nicht in die falschen Hände fällt.

Der Orden baut auf eine archaische Struktur und Titel aus früherer Zeit. Ihre Idee wuchs mit der Zeit sogar zu einer Art Religion an. Auf MeinMMO findet ihr den gesamten Hintergrund zur Lore der Stählernen Bruderschaft.

Sie sind mit ihren Powerrüstungen und schweren Waffen eine kleine Armee, die trotz ihrer geringen Zahl eine wichtige Rolle überall dort spielt, wo sie ist. Und nun kommt sie nach Appalachia.

Was macht sie in Fallout 76? Bereits zu Release von Fallout 76 gab es Teile der Bruderschaft in Appalachia, allerdings waren diese wie alle anderen Menschen auch bereits tot. Nun schickt der Hauptstützpunkt eine Expedition, um nach dem Rechten zu sehen.

Nachdem in Appalachia bereits ein Stützpunkt vorbereitet wird, geht die Bruderschaft dort nun an die Arbeit, um endgültig mit den Brandbestien aufzuräumen und die eigene Präsenz dort zu verstärken. Ihr könnt dabei helfen mit neuen Quests und Belohnungen.

Wichtiger ist jedoch, dass ihr ein Teil davon sein könnt, wie einige der wichtigsten Charaktere der Fallout-Geschichte zu der Größe kommen, die ihr aus anderen Spielen kennt. MeinMMO-Autor und Fallout-Experte Benedict Grothaus meint sogar: Die Bruderschaft ist das beste, was Fallout 76 passieren kann.

2. C.A.M.P.-Unterschlüpfe – Eure ganz eigenen Vaults

Was sind Unterschlüpfe? Wenn euch die Story nicht interessiert oder ihr einfach mehr Spaß am Basenbau habt, dann gibt es für euch ebenfalls eine tolle Neuerung: Unterschlüpfe („Shelters“). Das sind quasi eure eigenen Vaults, die ihr bauen könnt.

Unterschlüpfe sind instanzierte Bereiche unter euren Camps mit ihrem eigenen Baubudget und ohne die Regeln, denen ihr an der Oberfläche unterliegt. Ihr könnt etwa das Einrasten von Bauteilen deaktivieren oder Objekte frei in der Luft platzieren.

Das hilft euch dabei, eurer eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Lust auf eine Horrorshow im Keller? Packt Psycho-Clowns und Monsterfratzen in den Unterschlupf. Wollt ihr eurer Religion frönen? Dann baut euch doch einfach einen eigenen Mottenmann- oder Megafaultier-Schrein unter euer Haus! Mit euren ausgefallensten Ideen könnt ihr vielleicht sogar die kreativen Wettbewerbe der Community gewinnen.

Schicken Megafaultier-Altar gefällig? Im „Shelter“ ist alles möglich.

Wie nutze ich sie? Die Unterschlüpfe betretet ihr durch Türen, die ihr frei in eurem Camp oder einem anderen eurer Unterschlüpfe platzieren könnt. Insgesamt drei verschiedene davon könnt ihr nutzen und unterschiedlich bebauen.

Die Starter-Quest „Ausbau des Zuhauses“ für die neuen Unterschlüpfe findet ihr an jedem Bahnhof in Appalachia. Im Video der Entwickler seht ihr, wie die Unterschlüpfe aussehen und funktionieren.

3. Waffen, Rüstungen, Quests und eine neue Season

Was gibt es Neues? Zusammen mit der Stählernen Dämmerung kommen neue Waffen, Rüstungen und Quests ins Spiel. Die Quests bringen euch vor allem der Stählernen Bruderschaft näher und belohnen euch mit nützlichen Gegenständen für eure Reisen.

Die neuen Waffen und Rüstungen bieten euch neue Möglichkeiten, um euch Builds zu überlegen oder die legendären Skills auszuprobieren und zu nutzen. Eine der neuen Waffen ist etwa der Plasmaschneider, eine Nahkampfwaffe mit heißer, grüner Klinge:

Jeder, der sich in Fallout 76 gerne verbessert und die bestmögliche Ausrüstung haben möchte, findet mit Stählerne Dämmerung wieder haufenweise Zeug, das er sammeln und mit dem er stärker werden kann.

Was steckt in der neuen Season? Mit der Stählernen Dämmerung erscheint auch Season 3 für Fallout 76 mit einem neuen Spielbrett und neuen Belohnungen. Kämpft euch durch die 100 Stufen und erhaltet:

exklusive Kosmetika

Legendärscheine, um sie bei der legendären Händlerin in Top-Ausrüstung einzutauschen

Lunchboxen und Skill-Karten

Kronkorken und Atome

Goldbarren für weitere Belohnungen

Schrott und andere Materialien

Season 3 startet am 15. Dezember auf allen Plattformen, kurz nach dem Release von Steel Dawn.

4. Darauf habt ihr gewartet: Perk-Loadouts

Perk-Loadouts sind ein Feature, das ihr euch schon seit den ersten Tagen von Fallout 76 wünscht und das bereits seit einiger Zeit angekündigt ist. Die Loadouts erlauben es euch, bestimmte Kombinationen aus verschiedenen Perks anzulegen und schnell zu wechseln.

So könnt ihr mit wenigen Klicks etwa zwischen einem Gewehr-, einem Pistolen- und einem Nahkampf-Build wechseln oder ganz bequem eure Bau- und Crafting-Builds ausrüsten.

Perks können ohnehin beliebig getauscht werden. Mit den Loadouts habt ihr dann jedoch die Möglichkeit, gleich einen ganzen Satz aufeinander abgestimmter Skills zu wechseln, sodass ihr nicht immer alles neu zusammenbauen müsst.

Bald lassen sich Perks ganz leicht organisieren.

Die Perk-Loadouts sind noch nicht zu Release von Steel Dawn im Spiel, sondern sind vorerst auf 2021 verschoben. Wenn euch aber noch Perks oder legendäre Perks fehlen, lohnt es sich bereits jetzt, diese schon zur Vorbereitung zu sammeln.

5. Eine bessere Erfahrung mit One Wasteland

Wer von euch noch nicht das riesige Update „Ein Ödland für alle“ (engl: „One Wasteland“) gespielt hat, sollte das spätestens mit Stählerne Dämmerung tun. In dem Update stecken etliche Neuerungen, die Fallout 76 für Veteranen und neue Spieler gleichermaßen interessanter machen:

dynamische Level für Gegner, die sich eurer Stufe anpassen

die bereits erwähnten legendären Perks, die euch noch stärker machen

tägliche Operationen, die mit Steel Dawn noch weiter wachsen

Mit One Wasteland ist Fallout 76 etwas härter geworden für Solo-Spieler, aber zum Glück seid ihr im Ödland ja nicht alleine unterwegs. Schnappt euch eure Freunde oder findet über die öffentlichen Gruppen neue Mitstreiter, mit denen ihr euch den neuen Gefahren von Steel Dawn stellen könnt!

One Wasteland legte den Grundstein für all das, was Fallout 76 mit Steel Dawn und danach gut macht. Im Interview mit MeinMMO verrieten Project Lead Jeff Gardiner und Lead Quest Designerin Brianna Schneider bereits, was Fallout 76 gerade so gut macht und wie es mit Steel Dawn und danach weitergeht.

Die Stählerne Dämmerung ist ein kostenloses Update für alle, die Fallout 76 bereits besitzen. Fallout 76 gibt es für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam und Bethesda.net) und läuft natürlich auch auf PS5 und Xbox Series X, sogar mit besserer Performance durch neuere Hardware. Ladet es einfach herunter und legt los!