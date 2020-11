Der zweite Wunsch ist etwas ganz banales: Ein Event oder ein Spot auf der Map mit Todeskrallen. Diese sind leider Mangelware in Fallout 76. Die Todeskrallen sind eines der coolsten Monster im Fallout-Universum und es gibt davon einfach viel zu wenige in 76.

Jakob: Ich bin da sehr einfach gestrickt. Ich bin ein riesengroßer Fan der Postapokalypse und sauge hier alles auf, was ich finde. Bücher, Filme, Serien. Die Fallout Reihe an sich ist DAS ultimative Postapokalyptische Szenario für mich und ich kam von der Reihe nicht mehr weg.

MeinMMO: Was motiviert dich persönlich an Fallout 76?

Was die deutschsprachige Fallout-76-Community so besonders macht:

Ich wurde oft gefragt, ob ich nicht mal ein C.A.M.P. im Livestream zeigen könnte. Dabei gab es wirkliche coole C.A.M.P.s, wie etwa ein aufklappbares Puppenhaus, oder das “Jakob Asylum” – wo jemand ein Irrenhaus für mich gebaut hat. Dort wurde ich im Rollenspiel “eingewiesen”. Ein Zuschauer im Chat hatte dann die Idee eines Events zum Thema Housing. Die Idee kam sehr gut an und wir haben dann im Stream gemeinsam gebrainstormt. Das Event selbst ist also der Community “geschuldet”.

So läuft das Housing-Event ab und so wird bewertet:

Weitere Camps aus der Community: Das Camp von Akktros hat zwar am Ende gewonnen, aber es gab etliche Kontrahenten, die ebenfalls auf die Krone aus waren. Die Teilnehmer-Camps haben wir euch hier in der Galerie eingebunden:

So hat das Camp gewonnen: Akktros C.A.M.P. befindet sich im Süden, westlich vom Flughafen Wade und wurde idyllisch am Wasser gebaut. Durch die Lage ist mit regem Publikumsverkehr zu rechnen. Auch Low-Level Spieler durchstreifen das Gebiet oft.

Dieses Camp hat gewonnen: Im Livestream hat die Jury mehrere C.A.M.P.s gezeigt. Überzeugt hat die Jury am Ende das C.A.M.P. von Akktros. Das zeigt ein hübsches Anwesen, das wirkt, als gehöre es genau dort in die Welt:

Wer ist der Streamer? Jakob ist im deutschsprachigen Raum auf Twitch aktuell der Streamer, dem am meisten beim Spielen von Fallout 76 zugeschaut wird. Mit über 14.000 Stunden in den letzten 90 Tagen ist er mit Abstand Platz 1 (via sullygnome ).

Was ist das für ein Event? In dem Event stellt Jakob zusammen mit drei weiteren Jury Mitgliedern die schönsten C.A.M.P.s der deutschsprachigen Community vor. Grundsätzlich kann jeder daran teilnehmen, die Anmeldung erfolgt über den Twitch-Stream von Jakob , oder dem Community-Discord.

