Ein Experte erklärt, warum ihr euer Handy niemals über Nacht aufladen solltet

Ein Experte sagt, wenn Ihr die Lebensdauer eures Akkus verlängern wollen, solltet Ihr Handys niemals über Nacht aufladen. Das einen simplen Grund.

Viele Nutzer kennen das. Am Ende des Tages wird das Handy ans Ladekabel angeschlossen, damit man am nächsten Morgen wieder mit 100 % in den Tag starten kann. Oder man schnappt sich gleich eine Powerbank, um das Handy aufzuladen.

Ritesh Chugh, außerordentlicher Professor für Informations- und Kommunikationstechnologie an der CQ University Australia, erklärte jetzt in einem Gespräch mit The Conversation.

Der Akku wird nachts viel stärker belastet als wenn ihr euer Handy für kurze Zeit aufladet

Warum sollte man sein Handy nicht nachts laden? „Die meisten Smartphones der neuen Generation brauchen zwischen 30 Minuten und zwei Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden“, sagt Ritesh Chugh.

Deshalb sei es nicht nur unnötig, das Handy über Nacht aufzuladen, sondern es beschleunige auch die Alterung des Akkus.

Im Falle des Aufladens über Nacht würde das bedeuten, dass der Akku viermal so lange aufgeladen wird, wie er benötigt, weil er sechs bis acht Stunden lang an der Steckdose bleibt. Dadurch würde sich auch die Lithium-Ionen-Batterie, die in jedem modernen Handy verbaut ist, chemisch verschlechtern.

Hinzu kommt noch ein anderes Problem. Denn auf eurem Handy laufen auch nachts Apps, die den Akku belasten. Der Akku wird dadurch immer wieder auf 99 % entladen und wird anschließend wieder aufgeladen: „Diese Erhaltungsladung kann eine Batterie mit der Zeit verschleißen. Deshalb verfügen viele Hersteller über Funktionen zur Regulierung dieser Funktion“, erklärte Chugh.

Deswegen integrieren einige Hersteller, etwa Samsung und Apple, Maßnahmen, die eine zu starke Aufladung verhindern sollen. Hier wird dann die Aufladung ab 80 oder 85 % deutlich verlangsamt.

Genauso schädlich ist es übrigens, wenn ihr euren Akku ganz leerlaufen lasst. Damit belastet ihr euren Akku ebenfalls.

Welchen Tipp hat er noch? Ein weiteres Problem für den Akku eures Handys ist die Verschmutzung des Ladeanschlusses am Handy. „Krümel und Staub sind die Feinde Ihrer mobilen Geräte und Ihrer Akkulaufzeit“, fügte er hinzu.

Staub sammelt sich in den Ladeanschlüssen des Handys und führt dazu, dass sich das Gerät überhitzt oder nicht mehr lädt. Deswegen solltet ihr den Anschluss entweder schützen oder zumindest regelmäßig reinigen.

