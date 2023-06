Warum begeistert gerade ein faltbares Handy für 1.000 Euro so viele Tester auf der ganzen Welt?

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Insgesamt zeigt sich in den Tests, dass Motorola die Idee eines Klapphandys immer weiter verbessert hat. Denn vor ein paar Jahren sah es bei Motorola noch alles andere als rosig aus: Das Razr 5G (2020) fiel bei vielen internationalen Tests durch und hatte keine Chance gegen die stärkere Konkurrenz aus dem Haus Samsung (via spiegel.de ):

Mit dem Razr+ hat jetzt Motorola ein weiteres Gerät veröffentlicht. Etwas irritierend: Während das Gerät in den USA unter dem Namen Razr+ vermarktet wird, könnt ihr es in Deutschland als Motorola Razr 40 Ultra kaufen. Der Preis schwankt zwischen 1.000 und 1.100 Euro.

