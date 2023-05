ESO bringt einen neuen Begleiter – Der ist so unausstehlich, dass selbst seine Chefs ihn loswerden wollen

Die Verantwortlichen hinter The Elder Scrolls Online haben kürzlich einen der beiden neuen Begleiter im kommenden Add-on Necrom vorgestellt. Welche Eigenschaften dieser mitbringt und was ihn auszeichnet, gibt der Entwickler Zenimax Online Studios jetzt preis.

Wer ist der neue Begleiter? Der neue Begleiter verkörpert die neue Klasse eines Arkanisten, die mit dem Add-on Necrom Einzug in das MMORPG The Elder Scrolls Online erhält. Laut dem Entwickler Zenimax Online Studios handelt es sich um eine spielbare Klasse, in der 2 Jahre Entwicklung steckt.

Der Begleiter hört dazu auf den Namen Azandar al-Cybiades. Dabei mag seine Persönlichkeit seine Talente vielleicht überflügeln, auch wenn er selbst durchaus geschickt mit den Skills eines Arkanisten umzugehen vermag.

Er wird als Arkanist der Extraklasse bezeichnet, der sich im Umgang mit der Magie, arkanen Studien und – man munkelt – dem Kochen auskennt.

Schaut euch hier die neuen Gebiete des Add-ons Necrom an.

Was ist über die Lore von Azandar al-Cybiades bekannt? Nach einem Schriftstück, was von Elydrina Nathriin, der Chefin von Azandar al-Cybiades und Angängerin der Shad Astula Akademie, stammt, wird über die Einschätzung des Charakters Azandar al-Cybiades diskutiert (via elderscrollsonline.com). Nach diesem zeichnet den Begleiter folgendes im Detail aus:

Es handelt sich um einen Brief an einen Cousin, der vorhat, mit einem außergewöhnlichen Arkanisten namens Azandar al-Cybiades zusammenzuarbeiten, der transliminale Theorien über die daedrischen Reiche erforscht.

Der Cousin wird vor Azandar’s Charakter und einiger seiner negativen Eigenschaften gewarnt: arrogant, komplex, verantwortungslos und kritikunfähig.

Es wird eine Anekdote über Azandar’s unethische Forschung in einer Ruine in Skywatch erzählt, wo er die Arbeit von Telenger dem Künstler sabotierte und sich in ein geheimnisvolles Rätsel vertiefte.

Der Absender rät schließlich dem Cousin, sich von Azandar fernzuhalten.

Was zeichnet den Arkanisten aus? Der Arkanist kann im Detail auf drei unterschiedliche Fertigkeitslinien zurückgreifen. Diese sind:

Verkünder des Folianten: Hier handelt es sich um eine schadensorientierte Fertigkeitslinie, die arkane Energien verwendet, um gegnerische Ziele anzugreifen und Crux zu generieren.

Kurative Runenformen: Dies stellt die heilungsorientierte Fertigkeitslinie dar. Es werden, wie der Name schon erahnen lässt, Runen zur Heilung, der Unterstützung der Verbündeten und zur Erschaffung von Portalen eingesetzt.

Apokryphischer Soldat: Diese Fertigkeitslinie richtet sich an Tanks. Sie erlaubt euch, die Aggro der Gruppe auf euch zu ziehen und die Defensive zu verbessern.

Wann kommt das neue Add-on Necrom? Das neue Add-on soll bereits am 5. Juni für PC und Mac erscheinen. Für die Konsolen PlayStation und Xbox ist der Release-Termin derweil auf den 20. Juni gelegt (via Steam).

Auch dieses Mal winken mit unterschiedlichen Versionen des Spiels zusätzliche Belohnungen. Falls ihr die Deluxe Collection: Necrom vorab kauft, erhaltet ihr diverse Gegenstände, wie beispielsweise ein Reittier, dazu.

Was meint ihr? Werdet ihr das neue Add-on Necrom ausprobieren und es mit dem Begleiter Azandar al-Cybiades versuchen? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

Möchtet ihr mehr Informationen zu den Inhalten in 2023 für The Elder Scrolls Online, dann solltet ihr diesen Artikel nicht verpassen: Es wird ein großartiges Jahr für ESO – Für mich ist Necrom ein absoluter Volltreffer