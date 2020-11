Lasst uns zusammen an unsere ersten MMORPG-Erfahrungen erinnern. Erzählt uns, was diese Games für euch so besonders gemacht hat.

Wisst ihr, was ich gerne mache, wenn es draußen kalt und nass ist? Mich an die schöne Zeit von früher erinnern. Zum Beispiel an die ganzen coolen Games, die ich früher gespielt habe. Erinnert ihr euch an euer erstes richtiges MMORPG? Bestimmt tut ihr das. Das eine Game, das so groß und überwältigend war, dass es euch länger gefesselt hat als alle anderen.

Jeder von uns Multiplayer-Spielern hat dieses eines MMORPG, das ihn oder sie in das Genre reingezogen hat. Es hatte damals die Magie, die seit dem kaum ein anderes Spiel vermitteln konnte.

Wir erinnern uns immer wieder gern an dieses eine Spiel und das kann uns keiner nehmen. Die Gründe dafür können aber völlig unterschiedlich sein.

Das erste richtige MMO-Erlebnis mit anderen Leuten

Die Erkundung einer riesigen neuen Welt

Schwere Herausforderungen in den Dungeons und Raids, die man zusammen mit Freunden meistern konnte

Unvergessliche Triumphe und epische Massenschlachten im PvP

Vollständige Dominanz des Marktes als der eine große Crafter auf dem Server, dem alle huldigen müssen

Das Kennenlernen von neuen Leuten, mit denen man auch viele Jahre später noch im Kontakt steht und befreundet ist

Die Liste könnte noch unendlich so weiter gehen, denn wir alle haben unsere eigenen Vorlieben und Prioritäten. Entsprechend sind auch die Dinge, die unser erstes MMORPG für uns besonders gemacht haben auch unterschiedlich.

Also schießt los: Es ist Samstag, draußen ist alles dicht. Die perfekte Zeit, um ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen.

Erzählt uns hier auf MeinMMO, was euer erstes MMORPG war, das euch so richtig verzaubert hat. Seid ihr zufällig darauf gekommen oder hat euch vielleicht ein Freund oder eine Freundin eingeladen? Was hat euch an dem Spiel so gefesselt und es zu einem besonderen Erlebnis gemacht?

Schreibt es uns in die Kommentare!