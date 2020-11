MMOs können sehr unterschiedlich aufgebaut sein. World of Warcraft ist schwer mit Spielen wie Fortnite oder League of Legends zu vergleichen. Doch eines verbindet sie: Das Kämpfen. In diesem Beitrag möchten wir euch jedoch MMOs vorstellen, in denen genau darauf verzichtet wird.

Was macht MMOs ohne Kämpfe aus? Die Multiplayer-Spiele, die komplett aufs Kämpfen verzichten, setzen meist stark auf die soziale Komponente. Es gibt aber auch MMOs, in denen das Kämpfen zwar möglich, aber eher optional gehalten ist.

Wir möchten euch 5 Spiele vorstellen, in denen es (fast) keine Kämpfe gibt. Zudem findet ihr am Ende weitere MMOs, in denen ihr theoretisch auf das Kämpfen verzichten könntet.

1. A Tale in the Desert

Setting: Antikes Ägypten | Entwickler: EGenesis | Plattform: PC, Mac | Release-Datum: 15. Februar 2003 | Modell: Pay2Play

Was ist A Tale in the Desert? Bei A Tale in the Desert handelt es sich um ein MMORPG im antiken Ägypten. Es fokussiert sich stark auf:

Crafting

Trading

Soziale Inhalte

und Politik

Die gesamte Spielwelt ist bebaubar und lädt zum Experimentieren ein. Dafür nutzt das MMO eines der wahrscheinlich anspruchsvollsten Crafting-Systeme überhaupt und ist nicht unbedingt einsteigerfreundlich.

Um A Tale in the Desert spielen zu können, benötigt ihr jedoch eine Subscription über 12 Euro pro Monat. Das MMO steht in den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch zur Verfügung und wurde 2003 veröffentlicht.

Was kann man in dem Spiel erleben? In dem MMORPG treten drei Fraktionen gegeneinander an. Sie bauen um die Wette und das Ziel ist es, die beeindruckendsten und komplexesten Bauten zu erstellen.

Jede Woche wird darüber abgestimmt, wer die Leitung der jeweiligen Fraktion übernehmen soll. Der Leiter kann Mitglieder aus einer Fraktion entfernen, aber auch neue einladen. Mit etwas Überzeugungskraft lassen sich so auch Mitglieder der anderen beiden Gruppen abwerben.

Damit die Spielwelt am Ende nicht komplett zugebaut ist, wird sie hin und wieder zurückgesetzt. Aktuell befindet sich das Spiel in Tale 9, was zudem einige neue Funktionen für das Interface mitgebracht hat. Ein Tale dauert dabei rund 18 Monate.

Ingame Bild (Quelle: MMOGames)

Gibt es wirklich keine Kämpfe? In A Tale in the Desert gibt es absolut keine Optionen, um sich gegenseitig zu bekämpfen.

Jedoch lassen sich andere Spieler in Puzzles oder anderen kleinen Aufgaben herausfordern.