Was ist Bless Unleashed überhaupt? Das Free2Play-MMORPG legt Wert auf actionreiche Kämpfe und schwierige Bosse. Es ist ein Themepark-Spiel mit einer linearen Story, die anhand von Quests erzählt wird. Zur Auswahl stehen 5 verschiedenen Klassen , mit denen ihr euch in das Abenteuer stürzen könnt.

Welche Probleme hat das Spiel? Schon in der ersten Beta im Jahr 2020 gab es viel Feedback, das besonders auf die Steuerung und das UI einging. Denn Bless Unleashed erinnerte eher an eine schlechte Portierung von der Konsole, als an ein vollwertiges PC-MMORPG.

Der MMORPG-Markt für den PC ist seit einigen Jahren stark ausgetrocknet. Es kommen nur wenige neue Spiele. In Asien werden weitgehend nur noch Mobile-MMORPGs entwickelt. In Europa und Nordamerika erscheinen kaum noch neue AAA-MMORPGs, lediglich Indie-Studios entwickeln noch Games. Daher wäre Bless Unleashed das 1. richtige PC-MMORPG gewesen, wenn es noch im 1. Quartal 2021 auf Steam gekommen wäre, wie angekündigt.

Was ist da los? Das MMORPG Bless Unleashed erschien im März 2020 für die Xbox One und einige Monate später für die PS4. Auch eine PC-Version wurde angekündigt, die “Anfang 2021” über Steam starten sollte.

