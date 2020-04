Die Corona-Krise sorgt in der Videospielindustrie für neue Rekordumsätze. Digitale Spiele boomen so sehr, wie noch nie. Wir zeigen euch die großen Gewinner bei den weltweiten digitalen Umsätzen in März 2020, wenn es nach den Daten von Super-Data geht.

Daher stammen die Zahlen: Die Analysten von SuperData haben die Einnahmen der Videospielindustrie untersucht und dabei ein Ranking für die umsatzstärksten Games aufgestellt.

Vor allem jetzt zur Corona-Krise boomt das Geschäft, laut Superdata. Die Ausgaben bei digitalen Spielen erreichen ein Rekordhoch.

Dabei ist zu beachten, dass Superdata einen eigenen Datensatz verwendet: Es sind keine offiziellen Umsatz-Zahlen der Publisher. So hat Epic Games die Marktforscher im Februar 2020 sogar angegriffen.

Animal Crossing und CoD Modern Warfare die Gewinner

Das zeigen die Zahlen: Laut SuperData liegen die Ausgaben für digitale Spiele bei 10 Milliarden Dollar und damit so hoch, wie noch nie. Im März 2019 lag diese Zahl beispielsweise bei 9 Milliarden Dollar.

Die Einnahmen bei den Konsolen stiegen um 64% auf 1,5 Milliarden Dollar und beim PC um 56% auf 567 Millionen Dollar. Grund für den Anstieg dürfte die Corona-Krise sein, denn viele Menschen sind weltweit dazu aufgerufen, Zuhause zu bleiben.

In Italien wurden aufgrund von Spielen wie Fortnite oder Modern Warfare sogar das Internet-Netz ziemlich strapaziert.

Auffällig ist aber auch, dass Mobile-Spiele von Zuhause viel Anklang finden. 15% mehr Einnahmen gab es in diesem Sektor. Allein Pokémon GO, ein AR-Spiel, für das man eigentlich nach draußen gehen muss, nahm 18% mehr ein, als im Vormonat. Die Mobile-Games bereiten offenbar auch Zuhause genügend Spaß.

Die erfolgreichsten Spiele im März 2020. Quelle: SuperData

Das sind die großen Gewinner auf Xbox One, PS4 und Switch: Im März dominierte vor allem das Switch-Spiel Animal Crossing die Konsolen-Games. Insgesamt wurden 5 Millionen digitale Einheiten verkauft und damit mehr als jedes andere Konsolen-Spiel in der Geschichte.

Call of Duty: Modern Warfare erlebte aber auch nochmal einen großen Aufschwung. 159% mehr Spieler als im Vormonat schauten in Modern Warfare rein. Grund dafür ist hauptsächlich das neue Battle Royale Warzone, welches im März auf den Markt kam. Das ist kostenlos und dürfte für viele Leute interessant geworden sein, die Zuhause geblieben sind.

Auf der Konsole weiterhin erfolgreich sind Games wie FIFA 20, Fortnite oder Rainbow Six Siege.

Die erfolgreichsten Spiele auf dem PC: Den PC-Sektor regieren die MMOs und MMORPGs aus Asien. Games wie Dungeon Fighter Online und Crossfire sind vor allem in den östlichen Ländern beliebt.

Erfolgreich in den westlichen Ländern ist beispielsweise Doom Eternal. Der Shooter erschien im März und hatte zum Start allein auf Steam 3-mal so viele Spieler, wie sein Vorgänger. Doom Eternal liegt im März im übrigen auch bei den Konsolen auf Platz 4.

Borderlands 3 kehrt ebenfalls zurück in die Top 10 bei den PC-Spielen. Der Grund hierfür ist wohl der Release des Loot-Shooters auf Steam. Das dürfte den Entwicklern einiges an Geld in die Kasse gespühlt haben.

Der Release von Borderlands auf Steam brachte viel Umsatz

Wie sieht es bei den Mobile-Games aus? Das umsatzstärkste Mobile-Game im März war Honour of Kings, eine Art inoffizielle Mobile-Version von League of Legends. Das Spiel ist vor allem in Asien beliebt und deshalb auf Platz 1 des Rankings. Games wie Gardenscapes und Candy Crush Saga sind allerdings auch in Europa beliebt und landen auf Platz 2 und 3.

Pokémon GO schafft es immerhin noch auf Platz 5 und schneidet damit besser ab, als noch im Februar. Grund dafür dürften zahlreiche Anpassungen sein, die das AR-Spiel leichter von Zuhause aus spielbar machen.