Entwickler von Baldur’s Gate 3 lernte Rüstungen zu schmieden, damit die Effekte des Spiels noch besser werden

Natürlich ist Glenn G. Goa nicht der einzige Sound-Designer, der an Baldur’s Gate 3 gearbeitet hat. Was die Entwickler noch so für den Erfolg von Baldur’s Gate 3 getan haben, könnt ihr hier nachlesen: Baldur’s Gate 3 ist jetzt so gut, weil die Devs etwas getan haben, das viele furchtbar finden

[…] Feuer allein produziert noch keinen spannenden Sound, also habe ich ihn mit verschiedenen anderen Elementen kombiniert. Darunter zerreißenden Stoff, Dosenluft und der Ton, den Plastik macht, wenn es schmilzt. Tatsächlich habe ich genau zwei Feuer Ressourcen genutzt: Ein stark knisterndes Lagerfeuer und eine große Fackel, die schnell am Mikrofon vorbeibewegt wird.[…]

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sound-Designer Glenn Goa arbeitet mit Begeisterung an Baldur’s Gate 3 . Damit eure Schritte in voller Plattenrüstung gut klingen, griff Goa sogar selbst zum Schmiedehammer.

Insert

You are going to send email to