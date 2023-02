Entwickler entfernt sein eigenes Spiel von Steam, um es zu retten – Der Publisher zerrt ihn vor Gericht

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Wie verläuft der Streit jetzt? Conrad Borrell, der Kopf hinter Conradical, versucht nun, mit DMCA-Strikes sein Spiel aus weiteren Plattformen zu entfernen. Sein Plan ist es, nach dem Streit eine bessere Version von The Outbound Ghost zu veröffentlichen und all seinen Kickstarter-Unterstützern eine Entschädigung zukommen zu lassen.

In einem Interview mit der Nachrichtenseite Kotaku hat der Publisher mitgeteilt, dass “mehrere Unwahrheiten über den laufenden Streit” verbreitet wurden, die so nicht stimmen. Zudem sei Digerati darüber enttäuscht, dass Conradical seinen Streit publik gemacht habe.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr findet euch in der Geisterstadt “Outbound” wieder und müsst anderen Geistern helfen, ihren Frieden zu finden, die dort seit Ewigkeiten spuken. Die Grafik erinnert an einen Mix aus Animal Crossing und Paper Mario.

Was ist das für ein Spiel? Bei dem Spiel handelt es sich um ein Kickstarter-Projekt von dem Entwickler Conradical. Es ist ein Adventure-RPG und lässt euch in die Rolle eines Geistes schlüpfen, der unter Amnesie leidet.

Insert

You are going to send email to