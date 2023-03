Spieler will Endlos-MMORPG durchspielen: Braucht 800 Stunden von Stufe 294 auf 295, will in 2 Jahren fertig sein

Das Leveln von Charakteren ist in den meisten hiesigen MMORPGs eine Pflichtaufgabe, die man abschließt, bevor das Spiel so richtig losgeht. Aber in Südkorea läuft das in einigen Spielen anders. Etwa in MapleStory: Für die meisten ist bei Level 275 Schluss, aber theoretisch kann man dann noch fast endlos weitergrinden bis Level 300. Aber na ja, auch „Endlos“ kann einmal ein Ende haben.

So ist es in MMORPGs, die wir kennen: Wer westliche MMORPGs spielt, der ist rasch an einem Endpunkt beim Leveln angekommen:

Wer World of Warcraft zu seinem Lieblings-MMORPG erkoren hat, der levelt alle zwei Jahre, zu Beginn einer neuen Erweiterung 10 Stufen hoch, das Leveln dauert 2,5 Stunden bis 200 Tage, und kann sich dann dem Endgame widmen.

Das Leveln ist für die meisten MMORPG-Spieler eine „kurze Phase“, bevor man dann im Endgame eines MMORPG immer mächtigere Items jagt, immer stärkere Monster tötet und seinen Charakter so entwickelt.

Es gibt auch bei uns einige Level-Junkies, die das Leveln so sehr lieben, dass sie immer wieder von vorne anfangen, wenn ein Charakter “fertig ist” und die sich mit der Zeit eine beträchtliche Anzahl von Zweit-Charakteren aufbauen.

Für die meisten ist bei 275 Schluss – Einer will im MMORPG auf 300 spielen

So ist es in MapleStory: Da ist das komplett anders, denn das Spiel hat im Prinzip ein „offenes Level-Cap“ nach hinten raus.

Theoretisch kann man bis Level 300 hoch leveln, aber die Erfahrungspunkte, die man dafür braucht, wachsen irgendwann so irre an, dass kein normaler Mensch das macht oder je in Betracht ziehen würde. Normalerweise ist bei Level 275 für die meisten Spieler des MMORPGs Schluss.

Denn es gibt ab einem bestimmten Niveau keine Möglichkeit mehr, ein derart hochstufiges Gebiet zu besuchen, dass sich das „Grinden“ weiter lohnen würde.

In MapleStory auf Stufe 300 hochzuleveln, wurde selbst von den härtesten Fans immer als “unrealistisch” gesehen, als etwas, dass man vielleicht in ferner Zukunft machen könne, wenn neue, härtere Inhalte im Spiel wären, aber keinesfalls im Moment.

Das ist einem Spieler jetzt gelungen: In Südkorea wurde jetzt der Spieler „Niru“ als erster in der Welt Level 295 in MapleStory.

Das ist deshalb so eine besondere Leistung, weil 295 ein besonderes Level ist, mit einer besonderen hohen EXP-Hürde. Denn man braucht, um von 294 auf 295 aufzusteigen, fast so viele Erfahrungspunkte, wie man benötigt, um von Level 1 auf Level 290 zu kommen.

Um auf Level 300 zu kommen, das absolute Maximum, wird er noch mal richtig reinhauen müssen. Denn Level 300 in MapleStory erfordert noch mal die dreifache Menge an Erfahrungspunkte, die er bis 295 angesammelt hat.

Die Freuden des exponentiellen Wachstums.

Selbst die größten Freunde des Grindings könnten da doch die Lust verlieren.

Der Spieler selbst glaubt, er braucht noch etwa 2 Jahre bis Level 300, wenn er in dem Tempo weitermacht. Er rechnet damit, Ende 2024 bei 300 anzukommen.

