Elden Ring zeigt heute Nachmittag erstes Gameplay zum neuen DLC – So seid ihr dabei

Elden Ring ist schon seit fast zwei Jahren auf dem Markt und viele Befleckte warten seitdem darauf, mehr Infos bezüglich des neuen DLCs „Schatten des Erdbaums“ zu erfahren. Das Warten hat jetzt ein Ende, denn die Entwickler offenbaren heute den ersten Trailer zum DLC.

Was ist das für ein DLC? Es handelt sich dabei um das erste DLC „Shadow of the Erdtree“ für Elden Ring. Schon 2023 spekulierten wir, wann das DLC erscheinen könnte, doch die Entwickler behielten ihr Schweigen bei. Keine Leaks oder Hinweise deuteten darauf, wann das DLC erscheinen könnte. Nur in den FAQ der Mutterfirma von FromSoftware wurde die Frage über den Release vom Elden-Ring-DLC thematisiert, doch die Antwort ließ die Spieler enttäuscht zurück und offenbarte keinen Release-Zeitraum.

Trotz der spärlichen Infos haben die Entwickler nun angekündigt, das erste Gameplay-Video bezüglich des DLCs zu veröffentlichen. Wir zeigen euch, wie ihr zum Reveal dabei sein könnt.

Erstes Gameplay zum DLC – So seid ihr beim Reveal dabei

Wie kann ich zuschauen? Der Reveal startet heute am 21. Februar um 16:00 Uhr deutscher Zeit, doch der Stream inklusive Vorschau beginnt bereits um 15:30 Uhr. Der Stream beginnt auf YouTube unter folgendem Link:

Laut den Entwickler wird die Präsentation eine 3-minütige Länge besitzen und mehrere Untertiteloptionen anbieten. Ob nur rohes Gameplay-Material oder auch Schnipsel der Story offenbart werden, ist nicht bekannt.

Interessant ist hier jedoch zu erwähnen, dass die Entwickler explizit das Video als „Ersten Trailer“ auf x.com betiteln. Es könnte also sein, dass die Erweiterung so umfangreich ist, dass FromSoftware mehrere Trailer braucht, um alle neuen Inhalte oder Aspekte des DLCs zu offenbaren.

Wann ist der Release? Trotz der Ankündigung des Reveals haben die Entwickler immer noch keinen Zeitraum für den Release des „Shadow of the Erdtree“-DLCs bekannt gegeben. Es bleibt abzuwarten, ob nach dem Trailer ein Release-Datum angekündigt wird, doch bis dahin müssen wir geduldig sein.

Könnt ihr den Reveal kaum erwarten? Lasst uns in den Kommentaren erfahren, was ihr gerne im ersten Trailer zum Elden-Ring-DLC sehen möchtet! Mehr Infos zum DLC findet ihr in unserer Übersicht: Elden Ring: DLC „Shadow of the Erdtree“ plant Release – Erster Teaser