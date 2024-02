Elden Ring: Fans hoffen auf Release des DLC in 2 Wochen – Das sagen die Entwickler

Bei Elden Ring fanden Fans zuletzt Hinweise, dass der heiß erwartete DLC „Shadow of the Erdtree“ bald erscheinen könnte, vielleicht schon zum Jahrestag, am 25.2.2024 Doch die Mutterfirma von FromSoftware, Kadokawa, schüttet jetzt Wasser auf die heiß lodernden Flammen der Erwartungen.

Was hat die Fans hoffen lassen?

Die Fans haben vor wenigen Tagen, am 8.2., entdeckt, dass der DLC zu Elden Ring in der Datenbank von Steam aktualisiert wurde.

Das sorgte im reddit von Elden Ring für Hoffnungen. Zumal jetzt der zweite Jahrestag von Elden Ring ansteht. Manche hatten sogar auf einen Relase des DLCs 2023 gehofft.

Zum Release am 25.2.2022 eroberte Elden Ring die Computerspiel-Welt, daher war jetzt die Hoffnung da, dass es am 25.2.2024 soweit sein könnte und der DLC endlich erscheint. Angekündigt wurde der DLC bereits im Februar 2023.

Wir arbeiten hart an der Entwicklung des DLCs – aber kein Release-Datum

Was sagen die Entwickler? In einem Finanzbericht von Kadokawa, der Mutterfirma von FromSoftware, war am 8. Februar 2024 in der FAQ-Sektion folgendes zu lesen (via eir-parts.net):

Frage: „Wie ist der Entwicklungs-Zustand des DLCs von Elden Ring und wann wird er erscheinen?

Antwort: Wir arbeiten zurzeit hart an der Entwicklung des DLC für Elden Ring, aber wir haben noch kein Release-Datum angekündigt zurzeit.

Wie PC Gamer folgert, klingt so ein Statement gegenüber den Investoren nicht nach „Der DLC kommt jetzt sofort raus“, sondern eher nach „Der DLC kommt im nächsten Finanzjahr heraus“ und das beginnt für Kadokawa erst im April 2024.

PC Gamer zitiert den Producer, der vor einigen Monate sagte, die Arbeit am DLC gehe zwar gut voran, aber dauere noch. Er werde neue Kämpfe und Charaktere bieten.

Mehr zum 1. Story-DLC für Elden Ring lest ihr auf MeinMMO:

Das Spiel des Jahres 2022 kündigt 1. Story-DLC an – „War nie so aufgeregt, noch mehr zu sterben“