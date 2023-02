Elden Ring: DLC – Alles zum möglichen Release 2023

Elden Ring ist fast ein Jahr lang auf dem Markt und Spieler wünschen sich nun ein DLC. Wir zeigen euch deshalb alle wichtigen Informationen bezüglich eines möglichen DLCs, wann dieses erscheint und vor allem wo es sich befinden könnte.

DLC für Elden Ring – Wann? Das weiß leider niemand so genau. Elden Ring feierte seinen Release am 25. Februar 2022. Es ist also fast ein ganzes Jahr her und bislang haben die Entwickler hinter Elden Ring noch keine Informationen bezüglich eines kommenden DLCs offenbart. Aber alle Souls-Games von From Software haben bisher ein DLC erhalten, da sie nicht nur von der Community gewünscht, sondern auch sehr erfolgreich waren.

Auch Elden Ring gehört zu einem sehr erfolgreichen Projekt, das mit höher Wahrscheinlichkeit eine Erweiterung bekommen könnte.

So könnte das DLC für Elden Ring aussehen

Überall auf Twitter, YouTube sowie reddit diskutieren die Spieler über das mögliche DLC-Gebiet. Eine Theorie hält sich jedoch wacker und das ist das Mysterium um die riesige Wolke östlich von Liurnia.

Die Wolke sieht sehr verdächtig aus

Alle vorhanden Heiligen Türme sind um diese Wolke herum stationiert. Zusätzlich haben Spieler mit einem Glitch es geschafft, das Meer zu überqueren, um so herauszufinden, ob sich etwas an diesem Ort befindet.

Tatsächlich wurde ein viereckiger Schatten auf dem Meer entdeckt, das nur entsteht, wenn man sich in der Nähe der Wolke befindet. Es ist also gut möglich, dass From Software die Wolke dazu benutzt, das neue DLC-Gebiet oder den Einsteig dazu, zu verstecken.

Warum könnte ein DLC für Elden Ring länger dauern? Elden Ring läuft bekanntermaßen auf derselben Engine wie diese bekannten Titel von From Software:

Bloodborne

Sekiro

Dark Souls 3

Demon Souls

Alle Titel ähneln sich, doch keines kommt an eine so großen Open World heran, wie es Elden Ring tut. Deshalb wird die Engine auch an ihr äußerstes gebracht. Ruckler, sowie weitere grafische Bugs entstehen dadurch auch weitaus häufiger. Es könnte also sein, dass die Entwickler vor Problemen stehen und deshalb die Entwicklung auch weitaus länger dauert als in einer linearen Welt, wie es in Dark Souls 3 der Fall ist.

Normalerweise hat From Software ein halbes bis maximal ganzes Jahr gebraucht, um ein DLC zu bauen. Bei Elden Ring hingegen schätzen wir die Zeit auf Minimum ein bis maximal zwei Jahren ein.

Was haltet ihr von einem möglichen DLC? Könnt ihr es kaum erwarten, neue Bosse zu besiegen und weitere Items zu ergattern? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

