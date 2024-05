Elden Ring: Die 9 besten Anrufungen im Spiel mit Fundort

In Elden Ring gibt es 101 Anrufungen, doch nur ein Bruchteil dessen gehört zu den besten der besten. Wir zeigen euch deshalb die 9 besten Anrufungen im gesamten Spiel mit Fundort, um euren Helden zu einem wahren Heiligen zu schmieden.

Was sind Anrufungen? In Elden Ring gibt es neben mystischer Zauberei auch die heiligen Anrufungen. Anrufungen sind Wunder, die meist heilende oder unterstützende Funktionen besitzen. Sie können eure Angriffskraft erhöhen, euch belastbarer machen oder tödliche Effekte wie Blitze auf Gegner schmeißen.

Wer gerne einen heiligen Paladin als Build bauen möchte, sollte auf einige Anrufungen setzen, um Gegner zu zermahlen. Da Elden Ring jedoch 101 Anrufungen besitzt ist es schwer zu wissen, welche sich davon in einem Build eher lohnen. Wir haben euch deshalb die besten Anrufungen rausgesucht und sie mit Fundorten aufgelistet.

Das Ergebnis unserer Liste resultiert aus vielen Versuchen im Spiel, unserer Erfahrung zusammen mit den Meinungen aus der Community. Eure Meinung und Änderungswünsche könnt ihr gerne in den Kommentaren da lassen.

Ihr habt den Trailer zu Shadow of the Erdtree verpasst? Dann haben wir genau das Richtige für euch:

Blitzschlag der uralten Drachen

Infos zur Anrufung: Beschwört einen roten Blitz, der sich vom Einschlagspunkt ausbreitet. Kann aufgeladen werden, um noch mehr Schaden auszuteilen.

Weisheit: 0

Glaube: 26

Arkanenergie: 0

FP-Kosten: 36

Verwendete Plätze: 1

Blitzschlag der uralten Drachen

Fundort: Könnt ihr bei Corhyn oder Miriel, Kanto der Gelübde für 10.000 Runen erwerben, wenn ihr das Gebetbuch der uralten Drachen abgebt. Das Buch findet ihr im Gebäude hinter der Gnade „Sturmbalkon“ im zerfallenen Farum Azula. Ihr müsst dafür mit einer Leiche interagieren, die sich mittig im Raum befindet.

Warum ist diese Anrufung so stark? Der Blitzschlag der uralten Drachen erschafft einen Blitzteppich um euch, den ihr aufladen könnt, um ihn noch mächtiger zu beschwören. Dieses Wunder macht heftigen Flächenschaden und kann riesige Bosse oder auch große Gegnergruppen um euch herum mit Leichtigkeit bezwingen. Wer Gegner pulverisieren möchte, braucht diese Anrufung.

Ungezieferfäden

Infos zur Anrufung: Feuer unzählige klebrige Fäden vor euch ab, die eure Gegner verfolgen.

Weisheit: 0

Glaube: 11

Arkanenergie: 0

FP-Kosten: 19

Verwendete Plätze: 1

Ungezieferfäden

Fundort: Die Ungezieferfäden könnt ihr beim Weisen Gowry erwerben, wenn ihr in Millicents Quest voranschreitet. Bringt Millicent in Altus-Plateau eine goldene Prothese aus der Schattenburg und sprecht dann mit Gowry über ihre Fortschritte. Er wird euch in seinem Sortiment nun die Ungezieferfäden für 7.500 Runen anbieten.

Warum ist diese Anrufung so stark? Die Ungezieferfäden sind starke Projektile, die eure Gegner auf eine weite Distanz verfolgen und treffen können. Dieses Wunder eignet sich vor allem für größere Feinde mit viel Angriffsfläche, da die Fäden dazu neigen ihr Ziel bei kleineren Gegnern zu verfehlen. Habt ihr jedoch einmal getroffen, sorgt ihr für großen Schaden, für einen vergleichsweise geringen FP-Verbrauch.

Greyolls Brüllen

Infos zur Anrufung: Stößt das Brüllen des Ältestendrachen Greyoll aus, um Gegner zu schwächen und ihre Verteidigung um 10 % sowie Angriffskraft um 15 % zu senken.

Weisheit: 0

Glaube: 28

Arkanenergie: 17

FP-Kosten: 50

Verwendete Plätze: 2

Greyolls Brüllen

Fundort: Ihr könnt Greyolls Brüllen in der Kathedrale der Drachenkommunion in Caelid für 3 Drachenherzen erwerben. Besiegt dafür den riesigen und liegenden Drachen Greyoll den ihr westlich von Festung Faroth finden könnt.

Warum ist diese Anrufung so stark? Greyolls Brüllen ist nicht wegen seines Schadens so mächtig, sondern wegen seinem Debuff. Durch diese Anrufung könnt ihr jeden eurer Gegner in einem großen Radius schwächen, um so mehr Schaden auszuteilen und gleichzeitig weniger Schaden einstecken zu müssen. Ein mächtiges Wunder, das vor allem in Gruppen-Bosskämpfen nützlich ist.

Schwarze Klinge

Infos zur Anrufung: Ihr stößt einen Wirbelhieb vom Schicksalstod aus. Durch seinen Folgeangriff könnt ihr eine zweite Lichtwelle des Todes entsenden. Verringert die maximale HP eurer Feinde um 10 % für 15 Sekunden und entzieht ihnen für 2 weitere Sekunden HP.

Weisheit: 0

Glaube: 46

Arkanenergie: 0

FP-Kosten: 26

Verwendete Plätze: 2

Schwarze Klinge

Fundort: Ihr könnt die Anrufung in der Tafelrundfeste bei der Fingerleserin Enia ergattern. Tauscht dafür das Echo der Schwarzen Klinge ein.

Warum ist diese Anrufung so stark? Die Schwarze Klinge kann bei richtiger Benutzung zwei Lichtwellen des Todes entsenden. Diese machen Schaden und reduzieren zudem die maximale HP eurer Feinde. Der Effekt ist vor allem gegen Bosse nützlich, die riesige Lebensbalken haben. Beachtet, dass eure Animation auch Schaden bewirkt, ihr jedoch näher an eure Gegner ran müsst.

Goldener Schwur

Infos zur Anrufung: Erhöht Angriff um 15 % und Verteidigung bei euch und euren Verbündeten um 10 %. Kann aufgeladen werden, um die Aktivierung zu verzögern.

Weisheit: 0

Glaube: 25

Arkanenergie: 0

FP-Kosten: 47

Verwendete Plätze: 1

Goldener Schwur

Fundort: Ihr findet das Wunder in der Hütte mit Leichengestank östlich von Haus Vulkan. Geht in das letzte Haus vor der zerstörten Brücke und sammelt die Anrufung bei einer Leiche ein. Vorsicht, ein Finstergeist wird eure Welt infiltrieren, um euch zu töten, wenn ihr euch in der Nähe befindet.

Warum ist diese Anrufung so stark? Der Goldene Schwur ist vor allem dann nützlich, wenn ihr euch und eure Kameraden stärken wollt. Der Effekt dieses Wunders stärkt euren Angriff und eure Verteidigung und kann sogar mit anderen körperlichen Buffs gestapelt werden. Praktisch in höheren NG+.

Flamme, gib mir Kraft!

Infos zur Anrufung: Erhöht die Angriffskraft der Affinitäten „Körperlich“ und „Feuer“ um jeweils 20 % und steigert eure Ausdauer-Regeneration.

Weisheit: 0

Glaube: 15

Arkanenergie: 0

FP-Kosten: 28

Verwendete Plätze: 1

Flamme, gib mir Kraft!

Fundort: Ihr findet die Anrufung außerhalb von Festung Gael in Caelid. Das Wunder befindet sich östlich an der Mauer der Festung an einer Leiche. Die Leiche wird von zwei Flammen-Karren bewacht, seid also vorsichtig.

Warum ist diese Anrufung so stark? Flamme, gib mir Kraft ist eine tolle Ergänzung für eure Buffs wenn ihr diesen mit dem Goldenen Schwur paart. Gemeinsam könnt ihr bis zu 35 % mehr Schaden austeilen und zudem eure Ausdauerregeneration erhöhen – perfekt für Bosskämpfe.

Alle Anrufungen, die Macht der Drachen kanalisieren

Infos zur Anrufung: Ihr kanalisiert die Drachen und ihr Element und stößt dann je nach Auswahl ihren Odem aus. Zur Auswahl stehen Magie, Scharlachfäule, Eis, Feuer und Magma als Elemente.

Weisheit: 0

Glaube: 14 – 36 (je nach Anrufung)

Arkanenergie: 0 – 17 (je nach Anrufung)

FP-Kosten: 28 – 62 (je nach Anrufung)

Verwendete Plätze: 1 – 3 (je nach Anrufung)

Einige Odem-Anrufungen der Drachen

Fundort: Alle Drachen-Schreie könnt ihr in den umliegenden Kathedralen der Drachenkommunion finden, die sich in Caelid und Limgrave befinden. Je nach Sorte müsst ihr sogar namhafte Drachen besiegen, um mächtigere Schreie zu erlernen. Die Schreie könnt ihr dann für Drachenherzen an den Schreinen erwerben.

Warum ist diese Anrufung so stark? Je nach Sorte und Feinde, gegen die ihr antretet, müsst ihr auch einen anderen Odem mitnehmen. Durch ihre große Auswahl eignen sich diese Odem hervorragend, da sie wenig FP verbrauchen und dafür massiven Schaden austeilen können. Einige von ihnen frieren Gegner sogar ein oder geben ihnen tödliches Gift, was eure Kämpfe noch leichter gestaltet.

Giftnebel

Infos zur Anrufung: Setzt vor euch einen Giftnebel frei, ohne umliegende Gegner oder Bosse zu alarmieren.

Weisheit: 0

Glaube: 12

Arkanenergie: 0

FP-Kosten: 18

Verwendete Plätze: 1

Giftnebel

Fundort: Der Giftnebel befindet sich nordöstlich von Schloss Morne in einem Wald in der Nähe des Giftsees. Ihr müsst dafür einen Skarabäus vernichten, der sich wegteleportiert.

Warum ist diese Anrufung so stark? Der Giftnebel ist eine starke Anrufung, um Gegner ohne ihr Wissen zu vergiften. Bosse wie der Drachenbaumwächter können damit hinterrücks und geduldig vernichtet werden, wenn ihr euch Zeit lasst. Die Anrufung verschwendet dabei wenig FP und braucht zudem niedrige Attributwerte, um benutzt werden zu können.

Geht in Flammen auf

Infos zur Anrufung: Lässt kurzzeitig eine Flamme in euer Hand schießen und verursacht Flammenschaden. Nur auf kurzer Distanz effektiv.

Weisheit: 0

Glaube: 8

Arkanenergie: 0

FP-Kosten: 10

Verwendete Plätze: 1

Geht in Flammen auf

Fundort: Kann bei Corhyn für 600 Runen gekauft werden.

Warum ist diese Anrufung so stark? Wer die richtigen Ausrüstungen, Amulette und Talismane ausgerüstet hat, kann mit „Geht in Flammen auf“ seine Gegner bis zum Tod versengen. Diese Anrufung hat einen billigen FP-Verbrauch, verteilt starken Schaden und kann schnell aktiviert werden. Ob im Laufen, im Sprung oder im Stand, diese Anrufung kann euch bis zum Endboss von Elden Ring tragen und darüber hinaus.

Das war unser Ranking zu den besten Anrufungen im Spiel. Es gibt viele gute Wunder, die es nicht in unsere Auflistung geschafft haben, doch das soll nicht heißen, dass sie schlecht sind. Nutzt diese Liste also vielmehr, als Inspiration, um herauszufinden, welche Anrufungen sich für euren Paladin-Build lohnen. Die besten Zaubereien findet ihr in unserer Tier List: Elden Ring: Die besten Zauber im Spiel – Tier List zu allen Zaubereien