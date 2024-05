Elden Ring: Spieler auf Level 1 macht mehr als 450.000 Schaden mit einem Treffer

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Das war Koori Soda jedoch nicht genug. Da der Blutungsschaden jedoch proportional zum Leben der Gegner ist, kann er nie höher sein, als die maximalen HP – es musste also ein anderer Build her.

So ging Koori Soda vor: Als erster Gegner musste der Feuerriese herhalten, denn mit seinen hohen HP kann er einiges an Schaden einstecken. Koori Soda entschied sich für einen Blood-Build mit der Kriegsasche Seppuku . Um den Schaden zu erhöhen, zielte der Spieler auf das verwundete Bein des Feuerriesen. Das Ergebnis: beeindruckende 32.838 Schaden.

Was war das für eine Challenge? „Koori Soda“, ein Streamer aus Japan, wollte wissen, wie viel Schaden man in Elden Ring auf Level 1 mit einem einzigen Treffer anrichten kann. „Level 1“-Runs sind eine Art Genre von Herausforderungen, die sich Spieler für verschiedene Soulslike haben einfallen lassen.

