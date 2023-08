Ein Mann will für über 1000 € Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten klauen – Er nimmt paar Packs zu viel und nun drohen ihm 20 Jahre Gefängnis

Song of Nunu schickt die zwei Champions Nunu und Willump auf eine Reise durch Wildnis von Freljord und kündigt weitern Charakter an.

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Wie Dexerto berichtet, ist es in Virginia gesetzlich geregelt, dass, wenn man Ware im Wert von 1.000 Dollar klaut, der Diebstahl nicht als Vergehen geahndet wird, sondern als schwerer Diebstahl. Dadurch droht ihm diese lange Strafe. Mit seinen 1100 Dollar ist er knapp darüber, was für den vermeintlichen Dieb natürlich bitter ist.

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Was wird dem Mann vorgeworfen? Der 33-jährige Stephen Philpott soll in Virginia versucht haben, mehrere Karten-Pakete zu stehlen. Die Pakete waren von Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Magic: The Gathering.

Insert

You are going to send email to