Ein ehemaliger CEO erklärt, warum es in Firmen so viele Leute gibt, die gar nicht gebraucht werden

Was ist noch ein Problem? Butterfield fügte hinzu, dass es dieses Problem vor allem in Firmen gibt, wo zu viel Geld zur Verfügung stehe: „Entweder, weil man ein Monopol auf Suchmaschinen hat oder weil Risikokapitalfonds einem viel Geld geben.“

Diese ganze Problematik führt am Ende dazu, dass man in einer Firma jede Menge Mitarbeiter hat, die dort gar nicht sein sollten und im ärgerlichsten Fall auch gar nichts zu tun haben. Und das sind genau die Leute, die bei Entlassungswellen als Erstes wieder entlassen werden.

Wird eine Person in einer Firma angestellt, dann würde diese selbst erst einmal neue Leute einstellen, wenn das Budget dafür zur Verfügung stehe. Der Grund dafür sei, dass „je mehr Leute von einem abhängig sind, desto mehr Prestige hat man und desto mehr Macht hat man in der Organisation.“

Was sagt der Ex-CEO? Stewart Butterfield erklärte gegenüber dem Bloomberg-Podcast Odd Lots, dass es vor allem um Macht geht (via spotify.com ). Davon berichten etwa unsere spanischen Kollegen von Genbeta.com .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to