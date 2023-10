Der Griddy in EA FC 24 – So geht der beliebte Jubel

In EA FC 24 gibt es eine reiche Auswahl an Torjubeln, die ihr ausführen könnt. Doch besonders der Griddy erfreut sich großer Beliebtheit und wir erklären euch, wie ihr ihn macht.

FIFA-Nachfolger EA FC 24 bringt insgesamt 8 neue Torjubel ins Spiel, die ihr nutzen könnt, um ausgiebig eure Tore zu feiern. Den Jubel, den wir uns hier allerdings anschauen wollen, gab es bereits in FIFA 23.

Es handelt sich um den Griddy und in EA FC 24 ist er wieder dabei und wir verraten euch, wie er funktioniert.

Das ist der Griddy: Der Griddy-Dance ist ein beliebter Tanz, der wohl zuerst in der NFL aufgetaucht ist. Dort hat ihn Justin Jefferson berühmt gemacht, nachdem er ihn nach Touchdowns zum Jubeln benutzt hat. Schnell fand der Griddy seinen Weg zum Fußball und man sah diverse Profis wie Christian Pulisic nach Torerfolgen den Griddy tanzen.

So macht ihr den Griddy in EA FC 24

Was erstmal ganz wichtig ist, um den Griddy in EA FC 24 auszuführen: Ihr müsst zuerst ein Tor schießen. Habt ihr das erledigt, ist es gar nicht schwer euren Gegner mit einem geschmeidigen Griddy zu beeindrucken.

Das ist alles, was ihr tun müsst:

Haltet den rechten Trigger

Flickt zweimal mit dem rechten Stick nach oben

Schon tanzt euer Torheld den Griddy und sieht verdammt cool aus. Hier seht ihr, wie das Ganze dann im Spiel aussieht:

Solltet ihr euch mal verdrücken und aus Versehen einen anderen Jubel ausführen, kein Problem. Drückt einfach R1 und L1 gleichzeitig und ihr brecht jegliche Jubelanimation ab und springt direkt zum Anstoss.

Was sagt ihr zum Griddy? Nutzt ihr ihn auch in EA FC 24 schon fleißig oder habt ihr einen anderen Favoriten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

