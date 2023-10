EA FC 24 verschickt falsche Pre-Season Rewards – Das sagt EA zu den Belohnungen

Für EA FC 24 sollten die Pre-Season Rewards erscheinen, aber es gab Probleme. Nun meldet sich EA dazu.

Was sind Pre-Season Rewards? Noch in FIFA 23 konnten Spieler an der Pre-Season teilnehmen, um sich erste Belohnungen für das neue EA FC 24 zu sichern. Erfüllte man verschiedene Aufgaben unter dem Motto „Join the Club“ konnte man sich einige Packs verdienen.

Diese Rewards sollten nun am 12. Oktober in EA FC 24 verteilt werden – und das war ein Stück weit auch der Fall. Allerdings kam es zu Problemen.

So wurde etwa im Rahmen der „Join the Club III“-Belohnung ein 85 x 5 Pack verschickt, also ein Pack, das gleich 5 Karten mit Mindestwertung 85 enthalten soll.

Ein ziemlich starkes Pack, gerade zum Anfang der Saison in FC 24 – aber in der Form nicht gedacht. Eigentlich sollte Woche 3 ein 83+ x 5 Pack sowie ein 84+ x3 Pack bringen. Zudem konnten Spieler ein fehlerhaftes „Join the Club I“-Pack bekommen.

Wie reagiert EA auf die falschen Pre-Season Rewards?

So geht es mit den Belohnungen weiter: Auf Twitter / X meldete sich EA über den „Direct Communication“-Kanal zu den Belohnungen.

Dem Post zufolge wurde die Belohnung für Woche 3 nun erstmal deaktiviert. Der korrekte Content soll in den kommenden Tagen nachgeliefert werden, ein genaues Datum nennt EA dabei allerdings nicht.

Zudem sollen auch Spieler, die das falsche Join-the-Club-Pack bekommen haben, ein korrigiertes Pack bekommen.

Wie reagieren Spieler? Einige reagieren in den Reaktionen unzufrieden auf den Fehler, da sie sich auf die erspielten Packs gefreut haben und jetzt warten müssen. Zudem fragen einige, wo ihre Rewards sind, nachdem sie die Aufgaben in FIFA 23 erledigt hatten.

Sobald es hier weitere Neuigkeiten gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Was passiert sonst in EA FC 24? In Ultimate Team steht in dieser Woche der Start des Trailblazers-Event am Freitagabend an.