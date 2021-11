Dr Disrespect hat genug von Warzone: Keine neuen Spieler, nur noch „arbeitslose Idioten ohne Leben“

In Call of Duty: Warzone hatte der kontroverse Streamer Dr Disrespect jüngst keinen großen Spaß. Er wurde von Spielern eliminiert, die er als „arbeitslose Idioten ohne Leben“ beschimpft. Was ihn genau so sehr aufregt und was dahinter steckt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wer ist Dr Disrespect? Hinter dem cholerischen Macho-Proll mit dem Porno-Schnauzer, der verspiegelten Sonnenbrille und der Vokuhila-Mähne steckt die Person Guy Beahm. Der war früher mal Community-Manager und Map-Designer bei Call of Duty.

Der „Doc“ ist eine überzeichnete Kunstfigur, ein toxischer Macho, der sich wie ein Rabauke aufführt und grundsätzlich über alles und jeden herzieht. Damit will er diverse Gamer-Klischees parodieren und satirisch überspitzen. Dennoch gab es schon öfter Ärger um ihn und seine Äußerungen und Aktionen.

So wohl auch seine neuesten Aussagen zur Spielerschaft von CoD Warzone. Das seien nämlich in seinen Worten nur noch arbeitslose Idioten ohne Leben.

Doc will neue Spieler in der Warzone sehen

Was hat ihn so aufgeregt: Der Doc war mal wieder in der Warzone unterwegs, wo er getreu seines Mottos ordentlich „Gewalt, Geschwindigkeit und Schwung“ über seine Feinde bringen wollte.

Doch dazu kam es nicht und der Doc wurde stattdessen von einem Gegner umgenietet und auch im Gulag gab es keine Zukunft für den Doc.

Das regte ihn ordentlich auf, denn es war ein Montagmorgen und da sei eine ganz bestimmte Sorte von Spielern unterwegs. Mit Schaum vorm Mund ätzte er:

Es gibt sprichwörtlich keine neuen Leute mehr, die Warzone spielen. Es sind echt nur noch Kakerlaken und arbeitslose Idioten ohne Leben, die das Spiel spielen. Ist so! Das ist so beschissen erbärmlich. Vor allem an einem Montag! Da sind so viele Arbeitslose. Die sind mit Absicht arbeitslos, die sind so verdammt faul! Ihr wisst, wen ich mein! Das sind 42-jährige, die noch bei ihrer Mami im Keller hausen und aus der Form sind. Das ist erbärmlich!

Was meint er damit: Das große Problem des Docs ist wohl, dass die Spielerschaft in der Warzone in den letzten Monaten stagniert ist. Wer trotz des großen Exodus vieler Spieler zu anderen Battle-Royales, wie Apex Legends, noch in der Warzone regelmäßig spielt, ist im Spiel recht versiert.

DrDisrespect heult und zetert: „Ich hasse Apex Legends – Es bringt mich zum Weinen“

Das heißt, es ist jedes Mal eine Herausforderung, gegen solche Spieler anzutreten. Neue Spieler wären für den Doc hingegen leichte Beute und er könnte sie links und rechts mit seinem charakteristischen Spiel aus „Gewalt, Geschwindigkeit und Schwung“ abfarmen.

Stattdessen seien wohl erfahrene Schwitzer seine typischen Feinde. Oder Stream-Sniper, denn der Doc tobte später noch weiter und beschimpfte seine Gegner weiter, da die nicht Besseres zu tun hätten, als ihn als armes Opfer zu Stream-snipern.

Gibt es noch Hoffnung für den Doc? In der Tat, denn die Warzone wird sich bald wandeln und eine völlig neue Map im Pazifik bekommen. Es ist da durchaus wahrscheinlich, dass eine große Menge von Spielern dann zurückkommt oder ganz neu in die Warzone einsteigt. Dann hätte der arme Doc wieder genug hilflose Opfer, um sein Ego aufzupolieren.