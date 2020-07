The Division 2: Wartung, Server-Down am 28.07. – Patch Notes und alle Infos

Bei The Division 2 werden heute, am 28. Juli, Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One und auf dem PC durchgeführt. Es gibt eine mehrstündige Downtime, die Server gehen offline. Erfahrt hier alles Wissenswerte zum Server-Down sowie den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung heute auf sich? Nachdem bei The Division 2 bereits vergangene Woche das Title Update 10.1 mit allerlei Änderungen live ging, wird heute weiter am Spiel geschraubt und einige Fixes sowie Balance-Anpassungen vorgenommen.

Alles Wichtige zur Wartung am 28. Juli

Diese Zeiten sind heute wichtig: Laut Massive soll die Wartung heute folgendermaßen ablaufen:

Beginn der Wartungsarbeiten ist auf 9:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt

Das ist auch gleichzeitig der Beginn der Downtime, die Server gehen offline

Die Dauer der Wartung wird mit circa 3 Stunden angegeben. So lange könnt ihr auch kein The Division 2 spielen.

Läuft alles problemlos ab, dann werden die Server gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online sein.

Damit wäre dann auch die heutige Wartung beendet.

Beachtet dabei: Die hier aufgeführten Zeiten können sich im Verlauf der Wartungsarbeiten noch verschieben, das ist nicht selten der Fall. Sollte sich kurzfristig etwas am heutigen Ablaufplan ändern, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Patch Notes für die Wartungsarbeiten am 28.07.

Das ändert sich heute: Neben einigen Bug-Fixes stehen vor allem Balance-Änderungen für das PvP im Fokus der heutigen Wartung. Das sagen die offiziellen Patch Notes:

Ein Problem wurde gefixt, wodurch der Chimera-Boss keine Sammel-Items während der Fahndungs-Mission gedroppt hat.

Ein Problem wurde behoben, wodurch legendäre Roosevelt-Projekte nicht abgeschlossen wurden.

Ein Problem wurde behoben, wodurch das „Wahrer Patriot“-Set mit Full Flag eine Explosion ausgelöst hat (wenn einer der Agenten-Skills zerstört wurde), die den Agenten Schaden zugefügt hat. Gilt auch fürs PvP.

Ein Problem wurde gefixt, wodurch die Erhöhung des Skill-Schadens durch das Spotter-Talent verdoppelt wurde.

Ein Problem mit dem „Future Initiative“-Set wurde behoben, wodurch das „Ground Control“-Talent fälschlicherweise ausgelöst wurde.

Ein Problem mit dem Mantis-Exotic wurde behoben, wodurch die Waffe rekalibriert werden konnte.

Nur im PvP:

Beim Dodge City Gunslingers Holster wurde der Quick Draw Schadens-Bonus per Stapel von 1% auf 0.1% reduziert.

Negotiator’s Dilemma teilt nun die korrekte Schadensmenge im PvP aus.

Das „Indirect Transmission“-Talent von Eclipse Protocol überträgt nun die korrekte Schadensmenge sowie -Dauer bei mehreren Statuseffekten.

Das Präzisionsgewehr-Talent „First Blood“ wurde für Konflikt und für die Dark Zone komplett deaktiviert und soll überarbeitet werden.

Pistolen-Schaden um 22% reduziert.

Gewehr-Schaden um 30% reduziert.

Schaden der Classic M1A um 12,5% reduziert.

Präzisionsgewehr-Schaden um 30% reduziert.

Nemesis-Schaden um 11% reduziert.

Was gibt es gerade noch zu tun bei The Division 2? Bei The Division 2 ist die Season 2 aktuell in vollem Gange. Diese führt die Story nach den Ereignissen von Warlords of News York sowie Season 1 fort und liefert regelmäßig frische Inhalte.

Zudem ist mittlerweile endlich auch der 2. Raid von The Division 2 im Spiel – Operation: Stahlross. Mit einem Team aus 8 Agenten geht es dort gegen die True-Sons-Fraktion. Deren Mitglieder haben sich in einer Metall-Gießerei eingenistet, um dort neue Waffen herzustellen. Die Division soll genau das verhindern.