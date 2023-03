Fast perfektes Rollenspiel mit 97 % Metacritic-Wert für 10 € im Angebot – Aber nur für kurze Zeit

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Ihr interagiert mit den NPCs, helft ihnen, bedroht sie – oder verliebt euch in sie. Hier lässt euch das Spiel viel Freiheit, wie ihr mit eurem Umfeld umgehen möchtet. Doch auch, was die Freizeitgestaltung angeht, könnt ihr euch in Disco Elysium austoben. Werdet poetisch und schreibt Gedichte oder feiert so richtig im Club ab.

Wie sieht das Gameplay in Disco Elysium aus? Euren Detektiv könnt ihr individuell anpassen. So könnt ihr etwa aus über 80 Kleidungsstücken euer perfektes Outfit zusammenstellen oder euch mit den passenden Objekten ausrüsten: Sei es eine Schusswaffe oder doch lieber ein Ghettoblaster, mit denen ihr die Stadt unsicher macht.

In eurem Job verhört ihr Verdächtige, arbeitet an Mordfällen und setzt euch für Recht und Ordnung ein.

