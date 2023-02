Neues, düsteres Rollenspiel auf Steam macht euch zum höllischen Manager – „Unglaublich detailliertes Spiel, und das kostenlos“

„Limbus Company“ ist ein neues rundenbasiertes RPG auf Steam, das euch zum Manager einer Gruppe von Sündern macht. Es ist kostenlos spielbar und hat 84 % positive Wertungen.

Das Spiel stammt von Project Moon, einem Indiestudio aus Südkorea, das sich mit seinen Games bereits einen Ruf unter Fans gemacht hat. Bekannt geworden ist es durch seine surrealen, düsteren Spiele Lobotomy Corporation and Library of Ruina.

Das neueste Spiel Limbus Company erschien am 27. Februar 2023 auf Steam und ist ein rundenbasiertes RPG, mit einem finsteren Setting.

Hier seht ihr einen Trailer von Limbus Company:

Mit euren Sündern geht es auf Bus-Tour

Wie sieht das Gameplay in Limbus Company aus? Ihr seid der Executive Manager der Limbus Company und leitet damit eine Gruppe von 12 „Sinners“. Mit eurem Bus geht es durch eine dystopische Stadt, in der ihr in verlassende Gebäude des Unternehmens aufsucht.

Dort sollt ihr sogenannte Golden Boughs einsammeln. Jedoch werdet ihr nicht allein sein. Denn neben euch haben es auch dunkle Kreaturen und Firmen-Konkurrenten auf die Güter abgesehen.

Die Stadt ist in 26 verschiedene Gebiete eingeteilt, in denen ihr Missionen ausführt. Am Ende jeder Mission wartet dann ein Dungeon auf euch, der je nach Golden Bough anders ausfällt.

Limbus Company spielt dabei im selben Universum wie Lobotomy Corporation and Library of Ruina.

Im Kampf mischt das Spiel Elemente von rundenbasierten RPGs mit Realtime Brawl und ist in verschiedene Phasen gegliedert. Ihr versucht möglichst taktisch, die individuellen Fähigkeiten eurer Teammitglieder einzusetzen. Dazu könnt ihr auch ihre Angriffe koordinieren, sodass ihr noch höheren Schaden macht.

Die Sinner sind eine bunte Gruppe voller Persönlichkeiten. Sie verfügen über eigene Hintergrundgeschichten, die ihr im Laufe des Spiels kennenlernt.

Das Spiel könnt ihr kostenlos zocken, ist gibt aber In-Game-Käufe und ein Gatcha-System. Ein kleiner Hinweis: Deutsch wird als Sprache im Spiel nicht unterstützt. Ihr könnt Limbus Company auf Englisch, Japanisch oder Koreanisch zocken.

Wie bewerten Spieler Limbus Company? Auf Steam wird das Game sehr positiv bewertet. Von den insgesamt 2.761 Wertungen fallen 84 % gut aus (Stand: 28. Februar 2023, via Steam).

Viele Spieler sind begeistert von der Story und den Figuren, die sie in Limbus Company kennenlernen: Kritisiert wird aber vor allem, dass das Spiel Gacha-Mechaniken enthält. Einige Spieler können aber auch darüber hinwegsehen:

cafelattebiscuits: „ So weit, so gut. Die Atmosphäre der Geschichte ist genauso gut wie in Library of Ruina. Das Gameplay ist im Vergleich zu Ruina etwas seichter, aber es ist ein Handyspiel und es ist noch früh, aber es ist auf keinen Fall schlecht. Einfach zu empfehlen, wenn man etwas Zeit in Ruina oder Lobotomy investiert hat “ .

So weit, so gut. Die Atmosphäre der Geschichte ist genauso gut wie in Library of Ruina. Das Gameplay ist im Vergleich zu Ruina etwas seichter, aber es ist ein Handyspiel und es ist noch früh, aber es ist auf keinen Fall schlecht. Einfach zu empfehlen, wenn man etwas Zeit in Ruina oder Lobotomy investiert hat . Is This Gonna Be A Problem?: „ Unglaublich detailliertes Spiel, und das kostenlos. Obwohl es ein Gacha-Spiel ist, empfehle ich es den Fans von fesselnden Geschichten oder denen, die gerne tief in Kampfsysteme eintauchen “ .

Unglaublich detailliertes Spiel, und das kostenlos. Obwohl es ein Gacha-Spiel ist, empfehle ich es den Fans von fesselnden Geschichten oder denen, die gerne tief in Kampfsysteme eintauchen . Casey: „[…] Ich empfehle, erst Lobotomy Corporation und dann Library of Ruina zu spielen, aber die Geschichte und die Charaktere sind auch ohne den Kontext recht unterhaltsam, denke ich. Man vermisst immer noch die Gründe und den Kontext für all die Dinge in der Geschichte, aber es wird versucht, einen einzuweihen und einige Dinge für Neulinge einigermaßen kohärent zu machen“.

Wie viel kostet Limbus Company? Ihr könnt euch das Spiel kostenlos auf Steam holen. Das Spiel gibt es zudem noch bei Google Play und oder im App Store zum Herunterladen.

Hier findet ihr noch eine Liste mit den 15 besten kostenlosen MMOs und MMORPGs auf Steam.